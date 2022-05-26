Блогер Золкин о среднестатистическом российском военнопленном: Из глубинки, без образования, никогда не был за границей

Гордон попросил нарисовать портрет среднестатистического российского оккупанта.

"В России есть такая история, что если молодой человек не пойдет в армию, то ему путь на нормальную работу закрыт. Это абсолютно реальная история из их уст. Еще в Питере или Москве, если у тебя два высших образования, то да, где-то пробьешься... В остальных местах, в глубинке, откуда в основном эти люди, других шансов [пробиться, кроме армии] у них нет. Потому они и идут служить. Не потому, что это их цель, призвание, какая-то мотивация у них есть, – нет. Просто потому, что так нужно", – сказал Золкин.

Практически все призывники, по его словам, сразу же пытаются перевестись на контракт, потому что в таком случае во время службы они еще получают зарплату.

"Все эти несчастные люди остаются или служить в армии, или же идут в правоохранительные органы. Наверное, если подбить статистику россиян, где кто работает, я имею в виду мужское население, то процентов 40 у них будет либо в армии, либо в правоохранительных органах. Такая вот страна", – сказал блогер.

Большинство пленных россиян, с которыми общался Золкин, показались ему людьми, которые мало в чем разбираются и мало чем интересуются.

"Среднестатистический портрет [российского оккупанта] – в основном из глубинки, пусть будет средний возраст 23 года, об образовании говорить не приходится, о социальном статусе говорить не приходится. Это люди, которые ни одного раза не были за границей, вообще в принципе не выезжали дальше своей области. Ничего не знают, ни в чем не ориентируются, слышали то, что у них говорят по телевизору, имеют там какие-то свои интересы. Все", – рассказал блогер.

Золкин рассказал, что ему практически не встречались пленные из двух крупнейших российских городов – Москвы и Санкт-Петербурга.

"Пять человек было из 200 [с которыми я записал интервью]: двое из Питера и трое из Москвы. И то один из них не коренной москвич, он там жил, просто ему там дали работу", – вспомнил блогер.

По его словам, для жителей российской глубинки армия – "это шанс получить какую-то минимальную дорогу в жизнь".

"Они наперед знают, что у них будет. Вот он пошел в армию, потом он служит в армии или где-то в правоохранительных органах, потом у него пенсия. И все! Вот у него наперед все расписано. А другого они не знают, они не задумываются над другим, – сказал Золкин. – Меня всегда интересует, что там у них в голове. И я для себя нарисовал такую картину, что это такой, знаете, высохший грунт, в котором ничего не растет. Я все время пытаюсь капнуть туда хоть каплю живительной влаги, правды, [рассказать о] действительных обстоятельствах, которые происходят вокруг них, чтобы хоть немножко что-то размочить, чтобы там что-то начало шевелиться... Оно очень и очень туго, но начинает шевелиться".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube