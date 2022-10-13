Боевик, охранявший террориста Гиви, получил 13 лет тюрьмы

Боевик с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок так называемой "ДНР", а после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции" пошел в наступление на территорию Украины. Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года.

Боевик известен тем, что был одним из личных охранников террориста Гиви, возглавлявшего незаконное подразделение "Батальон Сомали". Также он был ньюсмейкером этой группировки и совместно с Гиви давал интервью псевдожурналистам "ДНР".

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и предоставил обличительные показания, говорится в сообщении.

Он признан виновным по статьям Уголовного кодекса о государственной измене, создании террористической группы или террористической организации и создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.