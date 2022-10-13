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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевик, охранявший террориста Гиви, получил 13 лет тюрьмы

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Суд вынес приговор боевику из "ДНР"
Суд вынес приговор боевику из "ДНР"
Фото: pixabay.com

На основе доказательной базы, собранной следователями Службы безопасности Украины, суд назначил 13 лет лишения свободы боевику террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ 13 октября в Telegram.

Боевик с 2016 года воевал в составе незаконных вооруженных группировок так называемой "ДНР", а после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции" пошел в наступление на территорию Украины. Он попал в плен во время боевой операции ВСУ в августе этого года.

Боевик известен тем, что был одним из личных охранников террориста Гиви, возглавлявшего незаконное подразделение "Батальон Сомали". Также он был ньюсмейкером этой группировки и совместно с Гиви давал интервью псевдожурналистам "ДНР".

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и предоставил обличительные показания, говорится в сообщении.

Он признан виновным по статьям Уголовного кодекса о государственной измене, создании террористической группы или террористической организации и создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Контекст:

Утром 8 февраля 2017 года "минобороны ДНР" сообщило об убийстве боевика "Гиви" (Михаила Толстых) "в результате террористического акта". Он был взорван в собственном кабинете в Макеевке.

февраля того же года ответственность за убийство Гиви взяли на себя его подчиненные. Ликвидацию своего командира они назвали "местью сослуживцев", которых Гиви якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января.

Теги: СБУ, тюрьма, боевики, приговор, ДНР, Гиви
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