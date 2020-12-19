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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики из гранатометов обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки – штаб ООС

За прошедшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки Донецкой области, сперва стреляли из ручного противотанкового и подствольного гранатометов, а впоследствии – со стрелкового оружия.

Украинские военные 18 декабря ранений на Донбассе не получали
Украинские военные 18 декабря ранений на Донбассе не получали
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 18 декабря, на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. На этом направлении враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию украинских позиций. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1", – говорится в сообщении.

Трижды боевики нарушили режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки Донецкой области, сперва стреляли из ручного противотанкового и подствольного гранатометов, а впоследствии – со стрелкового оружия.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет. 

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/401200834643161/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Россия, боевики, Авдеевка, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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