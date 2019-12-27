Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, в течение 27 декабря вооруженные формирования России нарушили режим прекращения огня девять раз.

27 декабря во время обстрелов боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

В течение суток вооруженные формирования России нарушили режим прекращения огня девять раз. Боевики обстреливали позиции украинской армии из вооружения БМП (боевых машин пехоты), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы возле Невельского, Луганского, Марьинки, Гладосово, Новолуганского и населенного пункта Пески.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.