Боевики возле Авдеевки запустили беспилотник и обстреляли позиции сил ООС

Провокации российских оккупантов на Донбассе не представляли угрозы украинским военным, поэтому огонь в ответ они не открывали, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевых потерь и ранений в рядах сил ООС нет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики на Донбассе 21 октября обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета.

Недалеко от Лебединского Донецкой области российские оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Помимо этого, возле Авдеевки и Марьинки Донецкой области боевики запускали беспилотник типа "Орлан". Средства радиоэлектронной борьбы сил ООС подавили БПЛА противника, который пролетал вдоль линии разграничения сторон. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Провокации оккупантов не представляли угрозы украинским военным, поэтому огонь в ответ они не открывали.

Боевых потерь и ранений в рядах сил ООС нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.