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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бои по всей линии разграничения на Донбассе продолжаются, но прорыв оккупантов не допущен – штаб ООС

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Украинские военные на Донбассе применяли NLAW
Украинские военные на Донбассе применяли NLAW
Фото: EPA

По состоянию на 15.00 24 февраля бои с российскими оккупантами продолжаются по всей линии разграничения на Донбассе, но прорыв войск агрессора не допущен. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"По состоянию на 15.00 продолжаются бои по всей линии столкновения. Прорыв не допущен. Сейчас в районе населенного пункта Пищевик идут упорные бои. Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага", – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/318934990261818

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донбасс, российская агрессия, операция Объединенных сил, ООС
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