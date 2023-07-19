Более €1 млн помощи: бенефициар группы компаний Adelon Дмитрий Коваленко о помощи украинцам

Больше года длится война. И в Украине ежедневно становится все больше людей, которым необходимы помощь и поддержка. Согласно данным гуманитарного крыла ООН, почти 18 млн украинцев оказались на грани выживания. Им помогают меценаты и бизнес, которые помимо этого еще и должны заботиться о сохранении собственного дела.

С начала полномасштабного вторжения группа компаний Adelon и ее бенефициарный владелец – украинец Дмитрий Коваленко – оказали гуманитарной и специализированной помощи более чем на €1 млн. Ежедневно размер помощи только растет.

"Приоритет, конечно, женщины и дети. Мы помогали с их эвакуацией в Польшу. Но ведь только организовать перемещение людей недостаточно. Наша компания Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (входит в группу компаний Adelon. – Telegraf) помогает им устроиться на новом месте – предоставляет жилье, помогает устроить детей в садики и школы, способствует помощи в оформлении документов, организовывает языковые курсы, а также предоставляет работу в своей компании. Мы уже организовали релокацию более 100 украинцев и полностью взяли на себя расходы за аренду жилья для них. Что касается специализированной помощи украинским военным, то мы закупали бронежилеты, пикапы и другие средства, в которых нуждались конкретные воинские части", – рассказал Дмитрий Коваленко.

Группа компаний Adelon закупила пять автомобилей скорой помощи, которые практически являются "реанимацией на колесах". Автомобили оснащены всем необходимым для оказания первой неотложной помощи. Стоимость каждого превышает 4 млн грн. Кроме того, уже закуплено более 30 внедорожников.

Но позиция по поддержке украинцев вызвала негативную реакцию со стороны конкурентов, которые воспользовались этим для достижения определенных целей бизнеса.

"Лично против меня и Группы наших компаний продолжается информационная атака. О нас писали разные придуманные истории, чтобы испортить нам репутацию и поставить под сомнение нашу деятельность. Кроме того, что мы ежедневно пытаемся найти новые варианты для помощи украинцам, еще и вынуждены, к сожалению, отбиваться от атак конкурентов, которые пропагандируют "русский мир". Но нас этим не остановить", – сказал Коваленко.

По его словам, Группа компаний Adelon и дальше будет поддерживать украинский народ и увеличивать объемы помощи.

Напомним, предприятия Adelon AG (Швейцария), Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o. o. (Польша), которые входят в состав Группы, уже много лет занимаются международным трейдингом угольной продукции, сотрудничают с компаниями-производителями угольной продукции по всему миру (в частности, ЮАР, Австралией, США, Индонезией, Колумбией и т.д.) и являются поставщиками продукции для клиентов в Украине, в странах ЕС, Индии, Китае.