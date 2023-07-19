ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ Актуально

Более €1 млн помощи: бенефициар группы компаний Adelon Дмитрий Коваленко о помощи украинцам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Группа компаний Adelon и дальше будет поддерживать украинский народ и увеличивать объемы помощи
Группа компаний Adelon и дальше будет поддерживать украинский народ и увеличивать объемы помощи
Фото: adelon.ch

Группа компаний Adelon и ее бенефициар Дмитрий Коваленко с начала войны помогают украинцам, которые в поисках убежища выехали за границу, а также военным. Сумма помощи уже превысила €1 млн, сообщает Telegraf.

Больше года длится война. И в Украине ежедневно становится все больше людей, которым необходимы помощь и поддержка. Согласно данным гуманитарного крыла ООН, почти 18 млн украинцев оказались на грани выживания. Им помогают меценаты и бизнес, которые помимо этого еще и должны заботиться о сохранении собственного дела.

С начала полномасштабного вторжения группа компаний Adelon и ее бенефициарный владелец – украинец Дмитрий Коваленко – оказали гуманитарной и специализированной помощи более чем на €1 млн. Ежедневно размер помощи только растет.

"Приоритет, конечно, женщины и дети. Мы помогали с их эвакуацией в Польшу. Но ведь только организовать перемещение людей недостаточно. Наша компания Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o. (входит в группу компаний Adelon. – Telegraf) помогает им устроиться на новом месте – предоставляет жилье, помогает устроить детей в садики и школы, способствует помощи в оформлении документов, организовывает языковые курсы, а также предоставляет работу в своей компании. Мы уже организовали релокацию более 100 украинцев и полностью взяли на себя расходы за аренду жилья для них. Что касается специализированной помощи украинским военным, то мы закупали бронежилеты, пикапы и другие средства, в которых нуждались конкретные воинские части", – рассказал Дмитрий Коваленко.

Группа компаний Adelon закупила пять автомобилей скорой помощи, которые практически являются "реанимацией на колесах". Автомобили оснащены всем необходимым для оказания первой неотложной помощи. Стоимость каждого превышает 4 млн грн. Кроме того, уже закуплено более 30 внедорожников.

Но позиция по поддержке украинцев вызвала негативную реакцию со стороны конкурентов, которые воспользовались этим для достижения определенных целей бизнеса.

"Лично против меня и Группы наших компаний продолжается информационная атака. О нас писали разные придуманные истории, чтобы испортить нам репутацию и поставить под сомнение нашу деятельность. Кроме того, что мы ежедневно пытаемся найти новые варианты для помощи украинцам, еще и вынуждены, к сожалению, отбиваться от атак конкурентов, которые пропагандируют "русский мир". Но нас этим не остановить", – сказал Коваленко.

По его словам, Группа компаний Adelon и дальше будет поддерживать украинский народ и увеличивать объемы помощи.

Напомним, предприятия Adelon AG (Швейцария), Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o. o. (Польша), которые входят в состав Группы, уже много лет занимаются международным трейдингом угольной продукции, сотрудничают с компаниями-производителями угольной продукции по всему миру (в частности, ЮАР, Австралией, США, Индонезией, Колумбией и т.д.) и являются поставщиками продукции для клиентов в Украине, в странах ЕС, Индии, Китае.

Фото: adelon.ch
Фото: adelon.ch

Теги: Украина, военные, помощь, война России против Украины, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
Галина ГРИШИНА
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Галина ГРИШИНА
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Галина ГРИШИНА
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Девять образов для беременных от украинского блогера
Девять образов для беременных от украинского блогера
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Галина ГРИШИНА
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
Галина ГРИШИНА
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (139561)
2
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (40803)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (34855)
4
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (33676)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (30821)
6
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (30676)
7
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (23863)
8
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски (23748)
 
 
 
 