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Южная Корея увеличит помощь Украине до $150 млн в год – президент

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Юн Сок Ель: Мы бы хотели предоставить Украине поддержку для будущих поколений
Юн Сок Ель: Мы бы хотели предоставить Украине поддержку для будущих поколений
Фото: ЕРА

В 2023 году помощь Южной Кореи противостоящей российской агрессии Украине увеличится в полтора раза. Об этом 15 июля заявил в Киеве президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Запись брифинга опубликована в YouTube Офиса президента Украины.

"Правительство Республики Корея выделило в прошлом году $100 млн на поддержку Украины, в этом году эта поддержка составит $150 млн. [...] В дополнение к уже выделенным $100 млн мы планируем выделить еще на восстановление инфраструктуры и помощь предприятиям. Также мы планируем увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования", – сказал Юн Сок Ель.

Он отметил, что речь, в частности, идет о восстановлении разрушенных школ.

"Также мы бы хотели предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов. Студенты, которые сейчас учатся в Республике Корея, смогут получить намного больше помощи, чем сейчас", – подчеркнул президент Южной Кореи.

В Украину Юн Сок Ель прибыл 15 июля, он побывал в деоккупированных Буче и Ирпене Киевской области.

Контекст:

Южная Корея сейчас предоставляет Украине экономическую и гуманитарную помощь. Она, в частности, передала 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z. Юн Сок Ель в январе заявил, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, "затрудняет" поставки оружия Украине.

19 апреля он анонсировал, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если подвергнется масштабному нападению на мирных граждан. 28 апреля во рамках своего визита в США он сообщил, что Южная Корея рассмотрит "разные варианты" поддержки Украины.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Юн Сок Елем сообщил, что достигнуты договоренности о передаче Украине спецтранспорта, в том числе для разминирования.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: образование, Южная Корея, помощь, школы, визит, финансирование, восстановление, Юн Сок Ель
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