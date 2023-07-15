Южная Корея увеличит помощь Украине до $150 млн в год – президент

Юн Сок Ель: Мы бы хотели предоставить Украине поддержку для будущих поколений Фото: ЕРА

"Правительство Республики Корея выделило в прошлом году $100 млн на поддержку Украины, в этом году эта поддержка составит $150 млн. [...] В дополнение к уже выделенным $100 млн мы планируем выделить еще на восстановление инфраструктуры и помощь предприятиям. Также мы планируем увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования", – сказал Юн Сок Ель.

Он отметил, что речь, в частности, идет о восстановлении разрушенных школ.

"Также мы бы хотели предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов. Студенты, которые сейчас учатся в Республике Корея, смогут получить намного больше помощи, чем сейчас", – подчеркнул президент Южной Кореи.

В Украину Юн Сок Ель прибыл 15 июля, он побывал в деоккупированных Буче и Ирпене Киевской области.