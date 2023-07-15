Южная Корея увеличит помощь Украине до $150 млн в год – президент

"Правительство Республики Корея выделило в прошлом году $100 млн на поддержку Украины, в этом году эта поддержка составит $150 млн. [...] В дополнение к уже выделенным $100 млн мы планируем выделить еще на восстановление инфраструктуры и помощь предприятиям. Также мы планируем увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования", – сказал Юн Сок Ель.
Он отметил, что речь, в частности, идет о восстановлении разрушенных школ.
"Также мы бы хотели предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов. Студенты, которые сейчас учатся в Республике Корея, смогут получить намного больше помощи, чем сейчас", – подчеркнул президент Южной Кореи.
В Украину Юн Сок Ель прибыл 15 июля, он побывал в деоккупированных Буче и Ирпене Киевской области.
Южная Корея сейчас предоставляет Украине экономическую и гуманитарную помощь. Она, в частности, передала 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z. Юн Сок Ель в январе заявил, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликта, "затрудняет" поставки оружия Украине.
19 апреля он анонсировал, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если подвергнется масштабному нападению на мирных граждан. 28 апреля во рамках своего визита в США он сообщил, что Южная Корея рассмотрит "разные варианты" поддержки Украины.
15 июля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Юн Сок Елем сообщил, что достигнуты договоренности о передаче Украине спецтранспорта, в том числе для разминирования.