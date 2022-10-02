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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Огромный успех, но не переломный момент. Министр обороны Германии оценила перспективы войны после освобождения Лимана

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Эта война будет продолжаться недели и месяцы глава бундесвера
Эта война будет продолжаться недели и месяцы – глава бундесвера
Фото: ЕРА

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт считает, что успешное продвижение Вооруженных сил Украины в районе Лимана – показатель "огромного успеха", но не близкого конца войны. Об этом 2 октября она заявила в интервью Tagesschau.

По ее словам, руководство Кремля потерпело серьезное поражение на восточном фронте, а Украина взяла под полный контроль стратегически важный город. Однако взятие Лимана не является переломным моментом кампании, считает глава бундесвера.

Она призвала готовиться к долгой войне, обратив особое внимание на подготовку армии.

"И именно поэтому так важно обучать украинских солдат – в том числе и на будущее. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", – отметила Ламбрехт.

Говоря о новых угрозах президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, которые он косвенно озвучил перед подписанием "договора" об аннексии оккупированных территорий, глава оборонного ведомства ФРГ сказала, что Германия вместе с НАТО "очень внимательно" следят за этим, но не собираются менять курс в отношении Украины.

"Наша позиция очень четкая: мы будем продолжать поддерживать Украину и не позволим таким угрозам остановить нас", – добавила она.

Контекст:

15 сентября министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила о передаче Украине 50 бронированных машин пехоты Dingo. В тот же день она проинформировала, что Германия передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II. До этого ВСУ получили три таких РСЗО.

Кроме того, Ламбрехт пообещала в ближайшее время завершить запланированный обмен с Грецией, в ходе которого Афины поставят Киеву 40 советских боевых бронированных машин пехоты, а вместо этого получат от ФРГ 40 БМП Marder.

С начала войны в 2014 году ФРГ предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.

Теги: Германия, Минобороны, война России против Украины, Кристине Ламбрехт
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