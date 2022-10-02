Огромный успех, но не переломный момент. Министр обороны Германии оценила перспективы войны после освобождения Лимана

Эта война будет продолжаться недели и месяцы – глава бундесвера Фото: ЕРА

По ее словам, руководство Кремля потерпело серьезное поражение на восточном фронте, а Украина взяла под полный контроль стратегически важный город. Однако взятие Лимана не является переломным моментом кампании, считает глава бундесвера.

Она призвала готовиться к долгой войне, обратив особое внимание на подготовку армии.

"И именно поэтому так важно обучать украинских солдат – в том числе и на будущее. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы", – отметила Ламбрехт.

Говоря о новых угрозах президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, которые он косвенно озвучил перед подписанием "договора" об аннексии оккупированных территорий, глава оборонного ведомства ФРГ сказала, что Германия вместе с НАТО "очень внимательно" следят за этим, но не собираются менять курс в отношении Украины.

"Наша позиция очень четкая: мы будем продолжать поддерживать Украину и не позволим таким угрозам остановить нас", – добавила она.