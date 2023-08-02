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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель осудил атаки РФ по украинской зерновой инфраструктуре

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Боррель: Россия продолжает воздушные удары по Киеву, Одессе и украинским дунайским портам
Боррель: Россия продолжает воздушные удары по Киеву, Одессе и украинским дунайским портам
Фото: EPA

Целенаправленные российские удары по украинской зерновой инфраструктуре усугубляют ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter 2 августа.

"Россия продолжает воздушные удары по Киеву, Одессе и украинским дунайским портам. Эти целенаправленные атаки на украинскую зерновую инфраструктуру усугубляют ситуацию с продовольственной безопасностью в мире, подвергая риску миллионы наиболее уязвимых слоев населения", – заявил дипломат.

Контекст:

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 в ночь на 2 августа. Пуски осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (временно оккупированный Крым), проинформировали Воздушные силы ВСУ. Силы обороны Украины уничтожили 23 БПЛА. "Большинство Shahed уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", – сказано в сообщении. 

В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры, сообщали в ОВА. Там возникли пожары.

В областной прокуратуре уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения, а также "существенно разрушено" трехэтажное здание морвокзала. 

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские оккупанты ночью 2 августа атаковали Измаил 25 дронами-камикадзе Shahed, 11 из них сбили силы ПВО Украины. По словам Кипера, ни один житель города в результате атаки не пострадал.

Вице-премьер-министр – министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 2 августа заявил, что вследствие российского обстрела портовой инфраструктуры в Измаиле повреждено почти 40 тыс. т зерна. Его  ожидали страны Африки, Китай и Израиль.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Одесса, Измаил, Дунай, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, зерно
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