В результате обстрела оккупантами Измаила повреждено почти 40 тыс. т зерна, которое ожидали Китай, Израиль и страны Африки – Кубраков

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном – повреждено почти 40 тыс. т зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура "Украинского Дунайского пароходства", ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае. Мир должен сопротивляться. Атаки на украинские порты – угроза миру. Мы способны защитить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. Нам нужно его больше. Каждая установка – сохраненная жизнь. Скорость и решительность – это удел сильных", – написал он.

Вице-премьер опубликовал фото последствий ударов дронов страны-агрессора.

"За этими фотографиями – жизнь сотен миллионов людей. В Украине, Европе, в Африке. Взрослых и маленьких, бедных и богатых, тех, кто на стороне цивилизации, и тех, кто, к сожалению, до сих пор поддерживает россиян. На фотографиях – разрушенная инфраструктура портов дунайского кластера. Сегодня ночью Россия атаковала их иранскими дронами. Это те порты, которые сегодня стали основой глобальной продовольственной безопасности", – написал он.

По словам Кубракова, украинское зерно незаменимо для мира и в ближайшие годы Украину не сможет заменить ни одна другая страна.

"Именно поэтому любое нарушение логистических цепочек вызывает дефицит и скачок цен, влияющий на каждого человека в мире", – добавил он.