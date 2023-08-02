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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Измаила повреждено почти 40 тыс. т зерна, которое ожидали Китай, Израиль и страны Африки – Кубраков

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Оккупанты атаковали Измаил в ночь на 2 августа
Оккупанты атаковали Измаил в ночь на 2 августа
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Вследствие российского обстрела портовой инфраструктуры в Измаиле Одесской области повреждено почти 40 тыс. т зерна. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook 2 августа.

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном – повреждено почти 40 тыс. т зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Наибольшие разрушения получил порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура "Украинского Дунайского пароходства", ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае. Мир должен сопротивляться. Атаки на украинские порты – угроза миру. Мы способны защитить себя, наши силы ПВО умеют эффективно применять оружие. Нам нужно его больше. Каждая установка – сохраненная жизнь. Скорость и решительность – это удел сильных", – написал он.

Вице-премьер опубликовал фото последствий ударов дронов страны-агрессора.

"За этими фотографиями – жизнь сотен миллионов людей. В Украине, Европе, в Африке. Взрослых и маленьких, бедных и богатых, тех, кто на стороне цивилизации, и тех, кто, к сожалению, до сих пор поддерживает россиян. На фотографиях – разрушенная инфраструктура портов дунайского кластера. Сегодня ночью Россия атаковала их иранскими дронами. Это те порты, которые сегодня стали основой глобальной продовольственной безопасности", – написал он.

По словам Кубракова, украинское зерно незаменимо для мира и в ближайшие годы Украину не сможет заменить ни одна другая страна.

"Именно поэтому любое нарушение логистических цепочек вызывает дефицит и скачок цен, влияющий на каждого человека в мире", – добавил он.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0QhAjtzACYtrZa4isorHxyT9jj1uKLkwhYKzKE5kpNeoUThyJmrXJJjnhTJde6uRRl

Контекст:

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 в ночь на 2 августа. Пуски осуществлялись с трех направлений – Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (временно оккупированный Крым), проинформировали Воздушные силы ВСУ. Силы обороны Украины уничтожили 23 БПЛА. "Большинство Shahed уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области", – сказано в сообщении. 

В Одесской области противник снова атаковал объекты портовой и промышленной инфраструктуры, сообщали в ОВА. Там возникли пожары.

В областной прокуратуре уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения, а также "существенно разрушено" трехэтажное здание морвокзала. 

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские оккупанты ночью 2 августа атаковали Измаил 25 дронами-камикадзе Shahed, 11 из них сбили силы ПВО Украины. По словам Кипера, ни один житель города в результате атаки не пострадал.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Измаил, Дунай, обстрелы, война России против Украины, Александр Кубраков, зерно
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