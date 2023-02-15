Российский ВПК не справляется с обеспечением армии оккупантов – британская разведка

Британская разведка отмечает, что первые лица РФ озабочены поставками оружия в подразделения захватчиков.

"9 февраля 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал увеличить производство танков в России во время посещения Омского завода транспортного машиностроения. Это последовало за несколькими публичными комментариями президента РФ Владимира Путина, который рекомендовал оборонной промышленности лучше поддерживать "специальную военную операцию", – говорится в сообщении.

Также в минобороны Великобритании обращают внимание на то, что 12 января 2023 года Путин обвинил ответственного за ВПК вице-премьер-министра Дениса Мантурова в "валянии дурака", и это был один из самых сильных публичных выпадов Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Высокопоставленные российские руководители, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, которая усиливается стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", – считают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 February 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/KKcT027LpV — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 15, 2023