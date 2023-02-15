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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский ВПК не справляется с обеспечением армии оккупантов – британская разведка

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Путин раскритиковал правительство РФ за провал в производстве оружия
Путин раскритиковал правительство РФ за провал в производстве оружия
Фото: ЕРА

Объемы военного производства в России критически снижаются и не отвечают требованиям министерства обороны и армии. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 15 февраля в Twitter.

Британская разведка отмечает, что первые лица РФ озабочены поставками оружия в подразделения захватчиков.

"9 февраля 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал увеличить производство танков в России во время посещения Омского завода транспортного машиностроения. Это последовало за несколькими публичными комментариями президента РФ Владимира Путина, который рекомендовал оборонной промышленности лучше поддерживать "специальную военную операцию", – говорится в сообщении.

Также в минобороны Великобритании обращают внимание на то, что 12 января 2023 года Путин обвинил ответственного за ВПК вице-премьер-министра Дениса Мантурова в "валянии дурака", и это был один из самых сильных публичных выпадов Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Высокопоставленные российские руководители, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, которая усиливается стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", – считают в британской разведке.

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины 12 декабря.

По оценкам Пентагона, собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года. Сейчас оккупанты используют в том числе устаревшие запасы боеприпасов, а также ищут сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, отметили в США.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий 6 февраля сообщил, что в России пытаются проводить импортозамещение и упрощать производство оружия, жертвуя его качеством. По его словам, Украина вместе с международными партнерами пытается перекрыть каналы поставки комплектующих для РФ.

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, оружие, Великобритания, промышленность, танки, разведка, армия РФ, война России против Украины, минобороны РФ, Денис Мантуров, российские оккупанты
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