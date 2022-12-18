Британская разведка: Слабый моральный дух почти наверняка продолжает оставаться серьезной уязвимостью большей части российских войск

В разведке отметили, что 14 декабря минобороны России объявило о создании двух "фронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа военнослужащих, задействованных в "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины). СМИ сообщали, что в состав "бригад" оперные певцы, актеры и артисты цирка.

"Военная музыка и организованные развлечения для дислоцированных войск имеют долгую историю во многих вооруженных силах, но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического политического воспитания советских времен. Слабый моральный дух почти наверняка продолжает оставаться серьезной уязвимостью большей части российских сил. Однако опасения солдат в первую очередь связаны с очень высоким уровнем потерь, плохим руководством, проблемами с оплатой труда, отсутствием снаряжения и боеприпасов, а также отсутствием ясности в отношении целей войны. Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/e2bZ7yBJJJ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 18, 2022