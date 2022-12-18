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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка: Слабый моральный дух почти наверняка продолжает оставаться серьезной уязвимостью большей части российских войск

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Серьезной проблемой российских оккупационных войск продолжает оставаться слабый моральный дух. Об этом сообщила британская разведка в своем отчете 18 декабря, который опубликовала пресс-служба Минобороны Великобритании в Twitter.

В разведке отметили, что 14 декабря минобороны России объявило о создании двух "фронтовых творческих бригад" для поднятия боевого духа военнослужащих, задействованных в "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины). СМИ сообщали, что в состав "бригад" оперные певцы, актеры и артисты цирка.

"Военная музыка и организованные развлечения для дислоцированных войск имеют долгую историю во многих вооруженных силах, но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического политического воспитания советских времен. Слабый моральный дух почти наверняка продолжает оставаться серьезной уязвимостью большей части российских сил. Однако опасения солдат в первую очередь связаны с очень высоким уровнем потерь, плохим руководством, проблемами с оплатой труда, отсутствием снаряжения и боеприпасов, а также отсутствием ясности в отношении целей войны. Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 17 декабря, составили около 97 690 военных, 2980 танков, 281 самолет, 264 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, армия, разведка, армия РФ, война России против Украины
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