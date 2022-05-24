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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о потерях оккупантов в Украине: В Кремле готовят план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми

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По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины составили около 29 350 военных
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины составили около 29 350 военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские власти готовят план Б, чтобы отвлечь внимание россиян от масштабных потерь в Украине. Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном 24 мая, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Если вы следите за их официальной риторикой, они проводят даже не войну, а "специальную операцию". И цель этой "специальной операции", если выбросить этот хлам о борьбе с нацизмом, разоружении Украины и так далее, четких каких-либо географических границ не имеет", – подчеркнул Буданов.

По его словам, даже локальные успехи Кремль будет преподносить как победу в Украине.

"Поскольку они несут значительные потери и у них большие военные неудачи, они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на админграницы [Луганской и Донецкой областей] и удержание Херсонской области, возможно, даже частично Запорожской области – это уже победа. Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу", – сказал Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 24 мая составили около 29 350 военных.

Издание The Economist назвало причины провалов армии РФ – неспособность многочисленных российских подразделений к современным общевойсковым боевым действиям, низкий боевой дух среди военных, плохое материально-техническое обеспечение.

Теги: Россия, Украина, Кремль, разведка, война России против Украины, Кирилл Буданов
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