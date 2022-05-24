Буданов о потерях оккупантов в Украине: В Кремле готовят план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми

"Если вы следите за их официальной риторикой, они проводят даже не войну, а "специальную операцию". И цель этой "специальной операции", если выбросить этот хлам о борьбе с нацизмом, разоружении Украины и так далее, четких каких-либо географических границ не имеет", – подчеркнул Буданов.

По его словам, даже локальные успехи Кремль будет преподносить как победу в Украине.

"Поскольку они несут значительные потери и у них большие военные неудачи, они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на админграницы [Луганской и Донецкой областей] и удержание Херсонской области, возможно, даже частично Запорожской области – это уже победа. Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу", – сказал Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)