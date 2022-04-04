"Был убит потому, что не лгал". В Киеве прощаются с убитым оккупантами фотожурналистом Левиным

Заупокойную службу возглавил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Левина похоронят на новом кладбище в Боярке Киевской области.

Митрополит Епифаний написал в Facebook, что Левин был человеком, посвятившим себя служению правде.

"Служению особым образом: то, что видел душой и глазами, он передавал другим через фотографии. Один из лучших фотографов современной Украины, Максим не просто работал журналистом – он действительно служил, и служил тому, что выше настоящего, что касается вечности. Он служил истине, а значит, своим способом, через дарованный ему талант, он служил Богу... Максим был убит потому, что он не лгал, как к этому привыкли в Московии. Убили потому, что он не был, как скабеевы и соловьевы, которые действительно уже мертвы, хотя и продолжают еще существовать", – отметил глава ПЦУ.

Епифаний призвал молиться за упокой души Левина, погибших украинских защитников, журналистов и за убитых оккупантами мирных жителей.

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