"Был убит потому, что не лгал". В Киеве прощаются с убитым оккупантами фотожурналистом Левиным

Заупокойную службу возглавил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Левина похоронят на новом кладбище в Боярке Киевской области.
Митрополит Епифаний написал в Facebook, что Левин был человеком, посвятившим себя служению правде.
"Служению особым образом: то, что видел душой и глазами, он передавал другим через фотографии. Один из лучших фотографов современной Украины, Максим не просто работал журналистом – он действительно служил, и служил тому, что выше настоящего, что касается вечности. Он служил истине, а значит, своим способом, через дарованный ему талант, он служил Богу... Максим был убит потому, что он не лгал, как к этому привыкли в Московии. Убили потому, что он не был, как скабеевы и соловьевы, которые действительно уже мертвы, хотя и продолжают еще существовать", – отметил глава ПЦУ.
Епифаний призвал молиться за упокой души Левина, погибших украинских защитников, журналистов и за убитых оккупантами мирных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Левин пропал на линии фронта под Киевом в марте. В сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева он отправился в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами оборвалась.
О смерти Левина 2 апреля написала Соня Кошкина, шеф-редактор издания LB.ua, для которого в том числе снимал фотожурналист. В Офисе генпрокурора сообщили, что его убили двумя выстрелами.
У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители. Ему было 40 лет.
Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор для украинских и международных изданий. В частности, сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua и hromadske. Его фотографии публиковались в Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, RFE/RL и других.
Большинство документальных проектов Левина связано с войной в Украине, отмечает LB.ua и приводит его слова: "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну".
Президент Владимир Зеленский 3 апреля подписал указ о посмертном награждении Левина орденом "За мужество".