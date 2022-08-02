"Цель – отвоевать 100% территории, захваченной Россией". Ермак заявил, что ближайшие месяцы станут решающими в войне против РФ

Ермак призвал США и другие страны Запада ужесточить санкции против России Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Он подчеркнул, что ВСУ усиливают контратаки на юге, а "цель – отвоевать 100% территории, захваченной Россией".

При этом Ермак подчеркнул, что если боевые действия продлятся до зимы, возвращать свою территорию Украине будет сложнее.

"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки в плане нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – отметил Ермак.

Он также призвал США и другие страны Запада ужесточить санкции против России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)