"Цель – отвоевать 100% территории, захваченной Россией". Ермак заявил, что ближайшие месяцы станут решающими в войне против РФ

Он подчеркнул, что ВСУ усиливают контратаки на юге, а "цель – отвоевать 100% территории, захваченной Россией".
При этом Ермак подчеркнул, что если боевые действия продлятся до зимы, возвращать свою территорию Украине будет сложнее.
"В этой войне мы никогда не пойдем на уступки в плане нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", – отметил Ермак.
Он также призвал США и другие страны Запада ужесточить санкции против России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.