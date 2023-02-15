ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Центр принятия решений". Опубликовано видео центра боевого управления ВСУ, где работает генерал Сырский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Интервью с Сырским "в рабочей атмосфере" снималось с соблюдением мер безопасности, подчеркнул автор
Интервью с Сырским "в рабочей атмосфере" снималось с соблюдением мер безопасности, подчеркнул автор
Скриншот: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал в Facebook видеоанонс интервью с командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским, в котором показан центр боевого управления украинских войск.

"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага", – написал Комаров. 

В кадре показаны военные, включая Сырского, которые работают в помещении с десятками компьютеров, экранов с обстановкой на фронте и картами боевых действий.

"Не скажу, где и когда происходила съемка. Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи", – подчеркнул Комаров.

Он пояснил, что хотел сделать интервью с Сырским "в его рабочей атмосфере", но тот оказался "неуловимым – всегда в бою".

"После работы в Киевской области он занимался первой харьковской операцией, а затем блестяще спланировал историческое осеннее харьковское контрнаступление, результаты которого знает весь мир", – отметил ведущий. 

По его словам, в интервью Сырский рассказал, как управляют боевыми действиями, где принимают стратегические решения, каким образом осенью в Харьковской области силы обороны Украины заставили "вторую армию мира" бежать. Интервью включено в документальный проект Комарова "Год", который выйдет 24 февраля 2023 года. 

видео

Видео: Дмитро Комаров / Facebook
Теги: украинский военный, ВСУ, война России против Украины, Дмитрий Комаров, Александр Сырский, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
Галина ГРИШИНА
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
Галина ГРИШИНА
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Галина ГРИШИНА
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Галина ГРИШИНА
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
Галина ГРИШИНА
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (452695)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (126132)
3
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (61300)
4
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (56978)
5
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (34542)
6
Тринчер надела декольте до талии. Видео (29715)
7
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (28053)
8
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (27970)
 
 
 
 