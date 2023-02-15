"Центр принятия решений". Опубликовано видео центра боевого управления ВСУ, где работает генерал Сырский

Интервью с Сырским "в рабочей атмосфере" снималось с соблюдением мер безопасности, подчеркнул автор Скриншот: Дмитро Комаров / Facebook

"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага", – написал Комаров.

В кадре показаны военные, включая Сырского, которые работают в помещении с десятками компьютеров, экранов с обстановкой на фронте и картами боевых действий.

"Не скажу, где и когда происходила съемка. Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи", – подчеркнул Комаров.

Он пояснил, что хотел сделать интервью с Сырским "в его рабочей атмосфере", но тот оказался "неуловимым – всегда в бою".

"После работы в Киевской области он занимался первой харьковской операцией, а затем блестяще спланировал историческое осеннее харьковское контрнаступление, результаты которого знает весь мир", – отметил ведущий.

По его словам, в интервью Сырский рассказал, как управляют боевыми действиями, где принимают стратегические решения, каким образом осенью в Харьковской области силы обороны Украины заставили "вторую армию мира" бежать. Интервью включено в документальный проект Комарова "Год", который выйдет 24 февраля 2023 года.