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ВОЙНА В УКРАИНЕ

CША ведут непубличные переговоры с Кремлем по урегулированию войны в Украине – СМИ

Встречи между представителями США и Кремля проходят не реже двух раз в месяц
Встречи между представителями США и Кремля проходят не реже двух раз в месяц
Фото: depositphotos.com

Органы национальной безопасности США ведут переговоры с Кремлем по вопросу урегулирования войны в Украине. Об этом 27 июля изданию The Moscow Times сказал бывший американский чиновник, непосредственно участвовавший в этих переговорах.

Ранее в этом месяце телеканал NBC впервые сообщил о существовании этих переговоров, в ходе которых бывшие американские чиновники ведут негласный обмен мнениями с Кремлем, а также встречаются с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пытаясь заложить основу для переговоров о прекращении войны в Украине.

Эти тайные переговоры, известные как "дипломатия 1,5", позволяют обеим сторонам понять "красные линии" друг друга и смягчить возможные конфликты, являясь важнейшим связующим звеном между официальными правительственными переговорами ("дипломатия 1") и неофициальными экспертными диалогами ("дипломатия 2").

The Moscow Times удалось побеседовать с одним из тех, кто непосредственно участвовал в этих переговорах. Бывший американский чиновник заявил, что встречи между представителями США и Кремля проходят не реже двух раз в месяц, часто в онлайновом формате.

В ходе описанных бывшим чиновником переговоров, когда речь зашла о готовности Кремля выложить карты на стол, "нам был предоставлен некоторый доступ к размышлениям Кремля, хотя и не такой большой, как хотелось бы".

С его точки зрения, главная проблема заключается в том, что россияне не могут сформулировать, чего именно они хотят и что им нужно.

"Они не знают, как определить победу или поражение. Более того, некоторые представители элиты, с которыми мы беседовали, вообще не хотели войны и даже говорили, что она была полной ошибкой", – сказал он.

Чиновник добавил, что на переговорах Штаты "дали понять, что США готовы конструктивно работать с российскими интересами в области национальной безопасности".

"Попытка изолировать и покалечить Россию, доведя ее до унижения или краха, сделает переговоры практически невозможными – мы уже видим это по сдержанности московских официальных лиц", – сказал он.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

5 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны россиян до 7,5 км на мелитопольском и бердянском направлениях и вернули под контроль почти 160 км² территории.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2022 года сказал, что не видит возможностей для переговоров с президентом Путиным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Кремль, переговоры, война России против Украины, дипломаты, россияне
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