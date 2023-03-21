Данилов: Никто полноценно не готовился к войне, которая будет идти больше года, прогнозы военных были другие

"Когда у вас совсем другая экономическая модель развития, когда вы находитесь на переходном этапе, считать, что у нас есть возможности на 100% закрывать самостоятельно проблемы, которые у нас каждый день возникают на фронте, – это тогда самим вводить себя в заблуждение. Это просто физически невозможно", – сказал он.

Еще одним фактором секретарь СНБО назвал "многолетнюю разрушительную агентурную работу РФ" в отрасли военной промышленности Украины.

"Это нужно признать. Есть на сегодняшний день определенные производственные, научные, конструкторские цепочки, которые мы запускаем, которые двигаются, воспроизводятся. Но, еще раз подчеркиваю, это очень трудный процесс", – объяснил Данилов.

По его словам, "никто не думал, что больше года будет идти война".

"К такому формату войны никто полноценно не готовился, и Россия в том числе. Мир не готовился, потому что у них были совсем другие прогнозы. И вообще, если брать прогнозы военных, то они считали, что следующие войны – это будут войны, где главную роль будут играть авиация, ракетные войска, разнообразные ударные авиационные комплексы, баражирующие боеприпасы, БПЛА и другое вооружение новейшего образца", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "никто себе представить не мог, что это будут танки, это будут пушки, артиллерийские дуэли для того, чтобы держать такую линию фронта", на которой выпускаются "десятки тысяч снарядов каждый день".

"Когда нам стали давать первое оружие? Первое нам дали поляки в марте 2022 года, предоставили минометы. И я тогда еще говорил президенту, что нам очень важно выстоять именно в то время, в первые недели, а потом помогут, если мы сейчас выстоим. А тогда все наблюдали. Ну да, они были озабочены, они были еще раз озабочены", – рассказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)