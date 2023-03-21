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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Никто полноценно не готовился к войне, которая будет идти больше года, прогнозы военных были другие

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Данилов отметил, что первое оружие Украина получила в марте 2022 года от Польши
Данилов отметил, что первое оружие Украина получила в марте 2022 года от Польши
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в опубликованном 20 марта интервью агентству "Интерфакс-Украина" ответил на вопрос, что государство делает для того, чтобы уменьшить зависимость от поставок вооружений из-за рубежа для противостояния российской агрессии.

"Когда у вас совсем другая экономическая модель развития, когда вы находитесь на переходном этапе, считать, что у нас есть возможности на 100% закрывать самостоятельно проблемы, которые у нас каждый день возникают на фронте, – это тогда самим вводить себя в заблуждение. Это просто физически невозможно", – сказал он.

Еще одним фактором секретарь СНБО назвал "многолетнюю разрушительную агентурную работу РФ" в отрасли военной промышленности Украины.

"Это нужно признать. Есть на сегодняшний день определенные производственные, научные, конструкторские цепочки, которые мы запускаем, которые двигаются, воспроизводятся. Но, еще раз подчеркиваю, это очень трудный процесс", – объяснил Данилов.

По его словам, "никто не думал, что больше года будет идти война".

"К такому формату войны никто полноценно не готовился, и Россия в том числе. Мир не готовился, потому что у них были совсем другие прогнозы. И вообще, если брать прогнозы военных, то они считали, что следующие войны – это будут войны, где главную роль будут играть авиация, ракетные войска, разнообразные ударные авиационные комплексы, баражирующие боеприпасы, БПЛА и другое вооружение новейшего образца", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "никто себе представить не мог, что это будут танки, это будут пушки, артиллерийские дуэли для того, чтобы держать такую линию фронта", на которой выпускаются "десятки тысяч снарядов каждый день".

"Когда нам стали давать первое оружие? Первое нам дали поляки в марте 2022 года, предоставили минометы. И я тогда еще говорил президенту, что нам очень важно выстоять именно в то время, в первые недели, а потом помогут, если мы сейчас выстоим. А тогда все наблюдали. Ну да, они были озабочены, они были еще раз озабочены", – рассказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Военную помощь Украине оказывают многие страны Запада, а также блоки государств, такие как Европейский союз.

Вооруженным силам Украины, в частности, предоставляли беспилотники, зенитные и ракетные установки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, танки и другую бронетехнику.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля 2023 года, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов 155-мм калибра.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Польша, оружие, война, авиация, танки, вооружение, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, пушки, миномет, Алексей Данилов
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