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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В некоторых случаях – 1 к 10". Данилов рассказал о соотношении потерь украинской и российской армий

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По официальным данным, в Украине ликвидировано почти 166 тыс. оккупантов
По официальным данным, в Украине ликвидировано почти 166 тыс. оккупантов
Фото: ЕРА

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в опубликованном 20 марта интервью агентству "Интерфакс-Украина" опроверг информацию западных СМИ, что якобы потери украинской армии в боях против российских оккупантов достигают 100 тыс.

В частности, такую цифру озвучило 15 марта Politico со ссылкой на данные американских чиновников. Позже издание убрало из текста эту цифру.

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тыс. потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент", – сказал Данилов.

Он отметил, что во время войны это закрытая информация, "но 100 тыс. – это абсолютно не соответствует действительности".

"Соотношение потерь с противником у нас – 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях – 1 к 10. У нас костяк армии был подготовлен после войны 2014 года, мы знали, как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были потери просто безумные", – объяснил Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По состоянию на 20 марта 2023 года потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 165 610 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, военные, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, войска, потери армии России, потери
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