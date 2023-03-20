"В некоторых случаях – 1 к 10". Данилов рассказал о соотношении потерь украинской и российской армий

По официальным данным, в Украине ликвидировано почти 166 тыс. оккупантов Фото: ЕРА

В частности, такую цифру озвучило 15 марта Politico со ссылкой на данные американских чиновников. Позже издание убрало из текста эту цифру.

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тыс. потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент", – сказал Данилов.

Он отметил, что во время войны это закрытая информация, "но 100 тыс. – это абсолютно не соответствует действительности".

"Соотношение потерь с противником у нас – 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях – 1 к 10. У нас костяк армии был подготовлен после войны 2014 года, мы знали, как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были потери просто безумные", – объяснил Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)