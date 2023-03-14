"Враг несет потери, успеха не имеет". Синегубов рассказал о наступлении оккупантов на Купянск

Синегубов отмечает, что штурмы оккупантов на купянском направлении не достигают успеха Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Враг и сегодня атаковал наши позиции в населенном пункте Гряниковка [Харьковский области], и сейчас бои еще продолжаются. Враг несет потери, успеха пока не имеет. Постоянно отступает на ранее занятые позиции", – сказал он.

По его словам, подобные волны атак идут постоянно – нельзя сказать, что оккупанты активизировали свои усилия.

Синегубов рассказал, что россияне наступают небольшими штурмовыми группами.

"При поддержке танков, при поддержке своей артиллерии, для того, чтобы выяснить, где у наших позиций есть слабые места", – сказал он.

Глава ОВА добавил, что враг из всех видов вооружений обстреливает населенные пункты области. По мнению Синегубова, на приоритетных для себя направлениях оккупанты обеспечены боеприпасами в полной мере и "снарядного голода" не испытывают.