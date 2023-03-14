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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг несет потери, успеха не имеет". Синегубов рассказал о наступлении оккупантов на Купянск

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Синегубов отмечает, что штурмы оккупантов на купянском направлении не достигают успеха
Синегубов отмечает, что штурмы оккупантов на купянском направлении не достигают успеха
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов 14 марта рассказал, что на купянском направлении российские войска снова пытаются атаковать позиции ВСУ. Видеофрагмент своего выступления глава ОВА обнародовал в Telegram.

"Враг и сегодня атаковал наши позиции в населенном пункте Гряниковка [Харьковский области], и сейчас бои еще продолжаются. Враг несет потери, успеха пока не имеет. Постоянно отступает на ранее занятые позиции", – сказал он.

По его словам, подобные волны атак идут постоянно – нельзя сказать, что оккупанты активизировали свои усилия.

Синегубов рассказал, что россияне наступают небольшими штурмовыми группами.

"При поддержке танков, при поддержке своей артиллерии, для того, чтобы выяснить, где у наших позиций есть слабые места", – сказал он.

Глава ОВА добавил, что враг из всех видов вооружений обстреливает населенные пункты области. По мнению Синегубова, на приоритетных для себя направлениях оккупанты обеспечены боеприпасами в полной мере и "снарядного голода" не испытывают.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, оккупация, Харьковская область, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, Харьковская ОГА, Купянск, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Олег Синегубов, российские военные, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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