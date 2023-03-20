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Данилов назвал ошибочными планы властей Молдовы по решению проблемы Приднестровья

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Данилов считает, что ситуацию с Приднестровьем нужно решить "один раз"
Данилов считает, что ситуацию с Приднестровьем нужно решить "один раз"
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Молдове следует "один раз" решить проблему своего региона, так называемой "Приднестровской молдавской республики" (ПМР). Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 20 марта.

"Молдова недавно разработала документ, в котором они предлагают шаги к возвращению ПМР растянуть на семь лет. Вы должны это решить один раз, а когда они это переводят в ситуацию политического процесса (что там избиратели) – это огромная ошибка", – сказал он.

Секретарь СНБО сравнил ситуацию в Молдове с деоккупацией Донбасса.

"Некоторые считают, что нам будет сложно, например, вернуть себе Донецкую и Луганскую области. Я вам могу гарантировать: никаких сложностей с возвращением не будет. Те люди, которые являются ключевыми, главными предателями и коллаборантами там, они все отправляются в Россию. Остальным людям, которые там остаются, им нужны две вещи. Им нужно дать покой и работу", – объяснил Данилов.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории ПМР объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

9 марта в "МГБ Приднестровья" заявили о предотвращении теракта против "первых лиц государства", который якобы готовили по указанию Службы безопасности Украины.

В СБУ эту информацию опровергли, назвал происходящее "провокацией, срежиссированной в Кремле".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Молдова, Приднестровье, Алексей Данилов
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