Данилов назвал ошибочными планы властей Молдовы по решению проблемы Приднестровья

Данилов считает, что ситуацию с Приднестровьем нужно решить "один раз" Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Молдова недавно разработала документ, в котором они предлагают шаги к возвращению ПМР растянуть на семь лет. Вы должны это решить один раз, а когда они это переводят в ситуацию политического процесса (что там избиратели) – это огромная ошибка", – сказал он.

Секретарь СНБО сравнил ситуацию в Молдове с деоккупацией Донбасса.

"Некоторые считают, что нам будет сложно, например, вернуть себе Донецкую и Луганскую области. Я вам могу гарантировать: никаких сложностей с возвращением не будет. Те люди, которые являются ключевыми, главными предателями и коллаборантами там, они все отправляются в Россию. Остальным людям, которые там остаются, им нужны две вещи. Им нужно дать покой и работу", – объяснил Данилов.