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"Провокация, срежиссированная в Кремле". СБУ ответила на обвинения "МГБ Приднестровья" в подготовке теракта в Тирасполе

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В СБУ призвали "не воспринимать всерьез чушь", за которой стоит Россия
В СБУ призвали "не воспринимать всерьез чушь", за которой стоит Россия
Фото: depositphotos.com

За обвинениями представителей непризнанного Приднестровья в адрес Службы безопасности Украины стоит Россия. Об этом говорится в опубликованном 9 марта заявлении пресс-службы СБУ.

"Любые заявления представителей так называемого "министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", – говорится в сообщении.

В спецслужбе призвали "не воспринимать всерьез чушь, за распространением которой видна четкая цель России – расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство".

"Ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Но сегодня весь мир видит подлинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", – подчеркнули в СБУ.

9 марта в "МГБ Приднестровья" заявили о предотвращении теракта против "первых лиц государства", который якобы готовили по указанию Службы безопасности Украины.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег. 

11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.

Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, теракт, Приднестровье, провокации, спецслужбы
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