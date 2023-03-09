"Провокация, срежиссированная в Кремле". СБУ ответила на обвинения "МГБ Приднестровья" в подготовке теракта в Тирасполе

В СБУ призвали "не воспринимать всерьез чушь", за которой стоит Россия Фото: depositphotos.com

"Любые заявления представителей так называемого "министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", – говорится в сообщении.

В спецслужбе призвали "не воспринимать всерьез чушь, за распространением которой видна четкая цель России – расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство".

"Ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Но сегодня весь мир видит подлинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", – подчеркнули в СБУ.

9 марта в "МГБ Приднестровья" заявили о предотвращении теракта против "первых лиц государства", который якобы готовили по указанию Службы безопасности Украины.