"Провокация, срежиссированная в Кремле". СБУ ответила на обвинения "МГБ Приднестровья" в подготовке теракта в Тирасполе

"Любые заявления представителей так называемого "министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", – говорится в сообщении.
В спецслужбе призвали "не воспринимать всерьез чушь, за распространением которой видна четкая цель России – расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство".
"Ложь и провокации – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Но сегодня весь мир видит подлинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", – подчеркнули в СБУ.
9 марта в "МГБ Приднестровья" заявили о предотвращении теракта против "первых лиц государства", который якобы готовили по указанию Службы безопасности Украины.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.