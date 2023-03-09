В Приднестровье обвинили СБУ в подготовке теракта в Тирасполе

"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", – говорится в сообщении.
Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил Первому приднестровскому каналу, что целью было якобы устранение "первых лиц государства". По его словам, теракт должны были совершить в центре Тирасполя при большом скоплении людей.
Сообщается, что сдетонировать должен был автомобиль Land Rover, припаркованный на краю улицы. Взрыв якобы планировался в момент проезда мимо одного из приднестровских чиновников. В машине было восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволока для поражении как можно большего количества людей, говорится в сообщении.
Канал показал предполагаемого исполнителя теракта. По его данным, это Вячеслав Кисничан, который родился в Тирасполе в 1979 году, а 12 лет назад переехал жить в Одессу. "В феврале прошлого года пошел в тероборону, затем напросился в СБУ. Там его научили минировать и взрывать. От украинской спецслужбы получил задание в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики", – заявляет канал.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" (ПМР) объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
9 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове. 10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
11 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Россия планирует в ближайшее время устроить в Молдове госпереворот, используя чеченских боевиков.
Президент Молдовы Майя Санду заявила 13 февраля, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове с захватом заложников.