В Приднестровье обвинили СБУ в подготовке теракта в Тирасполе

"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", – говорится в сообщении.

Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий заявил Первому приднестровскому каналу, что целью было якобы устранение "первых лиц государства". По его словам, теракт должны были совершить в центре Тирасполя при большом скоплении людей.

Сообщается, что сдетонировать должен был автомобиль Land Rover, припаркованный на краю улицы. Взрыв якобы планировался в момент проезда мимо одного из приднестровских чиновников. В машине было восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволока для поражении как можно большего количества людей, говорится в сообщении.

Канал показал предполагаемого исполнителя теракта. По его данным, это Вячеслав Кисничан, который родился в Тирасполе в 1979 году, а 12 лет назад переехал жить в Одессу. "В феврале прошлого года пошел в тероборону, затем напросился в СБУ. Там его научили минировать и взрывать. От украинской спецслужбы получил задание в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики", – заявляет канал.