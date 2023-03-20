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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы ошибочно считают, что где-то за границей люди умнее – Данилов

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Данилов подчеркнул, что Украина является Европой, а не Евразией
Данилов подчеркнул, что Украина является Европой, а не Евразией
Фото: Слуга Народу / Facebook

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года украинцы "очень многим сломали игру". Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое было опубликовано 20 марта.

"Мы проанализировали все стратегии, принятые в Соединенных Штатах, в Великобритании, в других институтах до 2040 года. И там для нас была совершенно неприятна одна вещь, на которую мы обратили внимание. (Единственное, на чем я хочу сделать акцент, – эти стратегии принимались до 24 февраля 2022 года). Они относили нас, Украину, к так называемому региону Евразия", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина никакого отношения к Азии не имеет.

"Мы – Европа. Очень важно все называть своими правильными именами, потому что когда вам говорят, что вы, там, извините, кото-пес, имейте в виду, что вы будете и не котом, и не псом. Вы будете каким-то непонятным образованием. И такое видение мы сломали, мы очень многим сломали игру 24 февраля 2022 года, потому что не только [президент РФ Владимир] Путин был заинтересован, чтобы [президент Украины Зеленский] Владимир Александрович покинул нашу страну", – отметил он.

По его данным, на высоком уровне "люди докладывали, что здесь ситуация не будет держаться под контролем, а теперь нужно отвечать за свои слова".

"Хотя я всем говорил, что "вы ошибаетесь, вы просто не понимаете, что происходит". И у нас одна большая ошибка, и она идет по жизни еще с советских времен. Мы считаем, что люди, которые находятся там, где-то за границей, – они умнее нас. Я могу сказать, умные есть и здесь, и там, разные есть и здесь, и там. А мы считаем, что если люди (а я помню старые времена), например, из United States, то это что-то такое – высшего сорта", – объяснил Данилов.

Журналист спросил его, произошли ли в последнее время изменения у партнеров Украины.

"Это же насколько нужно быть сильным, чтобы понимать, что сделана ошибка. Более того, насколько нужно быть сильным, чтобы признать, что это была ошибка. Так что я не думаю, что сделаны все необходимые выводы", – подчеркнул Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Часть войск оккупантов пыталась пробиться к Киеву, зайдя в том числе с территории Беларуси. Наступление врага было отбито, в начале апреля врага изгнали с северных областей Украины.

Зеленский рассказывал в интервью NBC, видео которого опубликовано 29 июня в Telegram-канале президента Украины, что ему много раз предлагали эвакуироваться из страны в безопасное место и управлять процессом, но он сознательно отказался.

"В первый день войны многие лидеры звонили по телефону мне и говорили, что надо убегать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить все, что нужно: самолеты, вертолеты, автомобили. Я отказался и сказал, что нам нужно оружие и мы останемся здесь", – вспоминал президент.

23 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский сообщил, что его пытались убить много раз. Он заявил, что "достаточно философски" относится к покушениям, и сравнил происходящее с "Днем сурка".

В интервью ICTV, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военно-политическое руководство РФ планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Великобритания, война, Владимир Зеленский, Европа, украинцы, война России против Украины, Алексей Данилов
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