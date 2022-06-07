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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов ответил на заявления Венгрии о "психических проблемах" Зеленского

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Данилов: Я думаю, что будет нота нашего МИД
Данилов: Я думаю, что будет нота нашего МИД
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу", которое вышло 6 июня, отреагировал на заявление главы венгерского парламента Ласло Кевера о якобы "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского.

"Я бы хотел обратить внимание, что это поддержал министр иностранных дел Венгрии [Петер Сийярто]. Это совсем другой уровень и другая ситуация. Одно дело, когда спикер – избранный человек, а другое дело – министр иностранных дел, это официальное должностное лицо. И то, что он поддержал позорные слова о нашем президенте, – это совсем другая ситуация. Я думаю, что будет нота нашего МИД по этому поводу обязательно", – сказал Данилов.

Он снова высказал уверенность в том, что представители Венгрии знали о полномасштабном вторжении России в Украину заранее.

"Они [Венгрия] посягают на нашу территорию уже достаточно давно. Это не является новостью ни для кого. Что касается нападения на нашу страну. Те люди, которые работали с Путиным, были доверенными у него, они знали планы, которые Путин вынашивал длительное время", – заявил Данилов.

Контекст:

Кевер заявил в интервью, которое вышло 4 июня, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.

5 июня замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига в ответ назвал Кевера "недополитиком", а его высказывания – совершенно неприемлемыми.

Сийярто в тот же день поддержал Кевера. По его мнению, "Кевер абсолютно прав, даже если украинцы этим возмущены".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Венгрия, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Алексей Данилов
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