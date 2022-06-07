Данилов ответил на заявления Венгрии о "психических проблемах" Зеленского

"Я бы хотел обратить внимание, что это поддержал министр иностранных дел Венгрии [Петер Сийярто]. Это совсем другой уровень и другая ситуация. Одно дело, когда спикер – избранный человек, а другое дело – министр иностранных дел, это официальное должностное лицо. И то, что он поддержал позорные слова о нашем президенте, – это совсем другая ситуация. Я думаю, что будет нота нашего МИД по этому поводу обязательно", – сказал Данилов.

Он снова высказал уверенность в том, что представители Венгрии знали о полномасштабном вторжении России в Украину заранее.

"Они [Венгрия] посягают на нашу территорию уже достаточно давно. Это не является новостью ни для кого. Что касается нападения на нашу страну. Те люди, которые работали с Путиным, были доверенными у него, они знали планы, которые Путин вынашивал длительное время", – заявил Данилов.