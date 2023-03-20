Дело экс-начальника управления СБУ в Харьковской области передано в суд. Он подозревается в госизмене

Он подозревается в государственной измене, неповиновении и самовольном оставлении места службы (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины).

"Следствие установило, что экс-руководитель УСБУ в области, обладая информацией о проведении 24 февраля 2022 года вооруженными силами РФ наступательной операции на территорию Украины, совершал незаконные действия, направленные на проведение подрывной деятельности против Украины с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности", – говорится в сообщении.

Подозреваемый был убежден в быстрой победе РФ и рассчитывал на снисходительное отношение со стороны оккупационных властей, считают прокуроры. Досудебное следствие пришло к выводу, что он:

организовал совершение подчиненными работниками попытки отстранения от работы главы облгосадминистрации, чтобы не дать ему организовать оборону области;

организовал в СМИ кампанию по дискредитации действующего губернатора и городского головы Харькова;

препятствовал работе силовых структур региона;

намеренно парализовал работу СБУ в Харьковской области и без законных оснований отдал приказ личному составу управления покинуть город;

создал условия для сдачи российской армии оружия, боеприпасов и экипировки из арсеналов в здании УСБУ в Харьковской области;

без уважительных причин оставил службу в условиях военного положения.

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "BBC News Україна", опубликованном 8 февраля, заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ бывший руководитель СБУ в Харьковской области Роман Дудин фактически "захватил власть". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью "Суспільному" сообщил, что 24 февраля, после неудачной попытки захвата власти, Дудин уехал из города и оставил открытым здание СБУ. Глава ОВА также отметил, что Дудин приказал сотрудникам СБУ вывести его вместе с мэром Харькова из кабинета в обладминистрации, но после вмешательства президента сотрудники СБУ покинули здание.