Дело экс-начальника управления СБУ в Харьковской области передано в суд. Он подозревается в госизмене

Он подозревается в государственной измене, неповиновении и самовольном оставлении места службы (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины).
"Следствие установило, что экс-руководитель УСБУ в области, обладая информацией о проведении 24 февраля 2022 года вооруженными силами РФ наступательной операции на территорию Украины, совершал незаконные действия, направленные на проведение подрывной деятельности против Украины с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности", – говорится в сообщении.
Подозреваемый был убежден в быстрой победе РФ и рассчитывал на снисходительное отношение со стороны оккупационных властей, считают прокуроры. Досудебное следствие пришло к выводу, что он:
Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "BBC News Україна", опубликованном 8 февраля, заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ бывший руководитель СБУ в Харьковской области Роман Дудин фактически "захватил власть".
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью "Суспільному" сообщил, что 24 февраля, после неудачной попытки захвата власти, Дудин уехал из города и оставил открытым здание СБУ.
Глава ОВА также отметил, что Дудин приказал сотрудникам СБУ вывести его вместе с мэром Харькова из кабинета в обладминистрации, но после вмешательства президента сотрудники СБУ покинули здание.
Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его 29 мая 2022-го.
Зеленский во время видеообращения 29 мая сообщил, что уволил Дудина. Президент отметил, что провел в этот день совещание с руководством Харьковской области. "Я приехал, разобрался, уволил главу управления СБУ в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Каковы мотивы, выяснят правоохранители", – заявил глава государства.
12 сентября 2022 года пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что бывший начальник управления СБУ в Харьковской области, занимавший эту должность до мая 2022-го, задержан по подозрению в госизмене, такая же информация (без указания области) содержалась в релизе ГБР. 12 сентября Дудину избрали меру пресечения в виде ареста.
Сам он в письме генпрокурору заявил, что самовольно не покидал область в начале российского вторжения. Дудин опубликовал обращение к руководству страны, где просил опровергнуть "информацию о бездействии руководства управления СБУ в Харьковской области".