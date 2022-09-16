Деоккупированное Высокополье в Херсонской области разрушено на 80% – ОВА

Об этом по итогам визита в поселок сообщил 16 сентября в Facebook глава Херсонской областной государственной военной администрации Ярослав Янушевич.
"Истории людей и разрушения, которые оставил враг, – жуткие. Поселок разрушен на 80%. Сейчас здесь остаются 270 человек. Передали людям продукты питания, гуманитарную помощь и строительные материалы для восстановления жилья. Гуманитарная ситуация, как и в остальных освобожденных населенных пунктах, остается критической и усложняется обстрелами. Это не позволяет ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины", – рассказал Янушевич.
Из-за этого из Высокополья пытаются вывезти как можно больше людей, а также, по возможности, восстановить электро-, водоснабжение и отопление, добавил глава ОВА.
Он также опубликовал фото и видео, снятые в освобожденном поселке.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Об освобождении Высокополья расположенного на севере области, стало известно 4 сентября. За время контрнаступательных действий, начавшихся в конце августа, Вооруженных силы освободили на юге Украины более 500 км² территории, речь о 13 населенных пунктах, Высокополье – в их числе, сообщали в оперативном командовании "Юг".