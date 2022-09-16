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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Деоккупированное Высокополье в Херсонской области разрушено на 80% – ОВА

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Янушевич рассказал, что в Высокополье сейчас живут 270 человек
Янушевич рассказал, что в Высокополье сейчас живут 270 человек
Фото: Ярослав Янушевич / Facebook

Освобожденный от российских оккупантов поселок Высокополье Херсонской области разрушен на 80%, там сейчас живут 270 человек.

Об этом по итогам визита в поселок сообщил 16 сентября в Facebook глава Херсонской областной государственной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Истории людей и разрушения, которые оставил враг, – жуткие. Поселок разрушен на 80%. Сейчас здесь остаются 270 человек. Передали людям продукты питания, гуманитарную помощь и строительные материалы для восстановления жилья. Гуманитарная ситуация, как и в остальных освобожденных населенных пунктах, остается критической и усложняется обстрелами. Это не позволяет ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины", – рассказал Янушевич. 

Из-за этого из Высокополья пытаются вывезти как можно больше людей, а также, по возможности, восстановить электро-, водоснабжение и отопление, добавил глава ОВА. 

Он также опубликовал фото и видео, снятые в освобожденном поселке. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0wjyN7chKo3kyPKUzTyqv3HEpSQALjsLWHJNZMpXhpmeEbyKwGCpdCSMQtVd4TKYhl&id=100084320253840

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Об освобождении Высокополья расположенного на севере области, стало известно 4 сентября. За время контрнаступательных действий, начавшихся в конце августа, Вооруженных силы освободили на юге Украины более 500 км² территории, речь о 13 населенных пунктах, Высокополье – в их числе, сообщали в оперативном командовании "Юг".  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: отопление, водоснабжение, больница, обстрелы, разрушения, население, магазин, российские оккупанты, восстановление, Ярослав Янушевич, Высокополье
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