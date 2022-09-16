Деоккупированное Высокополье в Херсонской области разрушено на 80% – ОВА

Янушевич рассказал, что в Высокополье сейчас живут 270 человек Фото: Ярослав Янушевич / Facebook

Об этом по итогам визита в поселок сообщил 16 сентября в Facebook глава Херсонской областной государственной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Истории людей и разрушения, которые оставил враг, – жуткие. Поселок разрушен на 80%. Сейчас здесь остаются 270 человек. Передали людям продукты питания, гуманитарную помощь и строительные материалы для восстановления жилья. Гуманитарная ситуация, как и в остальных освобожденных населенных пунктах, остается критической и усложняется обстрелами. Это не позволяет ни восстанавливать электро- и водоснабжение, ни вернуть к работе больницы, аптеки и магазины", – рассказал Янушевич.

Из-за этого из Высокополья пытаются вывезти как можно больше людей, а также, по возможности, восстановить электро-, водоснабжение и отопление, добавил глава ОВА.

Он также опубликовал фото и видео, снятые в освобожденном поселке.