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Долги на энергорынке создают риски при подготовке к следующей зиме – Центр Разумкова

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Риски при подготовке к следующему отопительному сезону прежде всего касаются финансов, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова
Риски при подготовке к следующему отопительному сезону прежде всего касаются финансов, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова
Фото: depositphotos.com

Решение проблем с долгами на энергорынке должно стать одним из главных приоритетов при подготовке к следующей зиме, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал ICTV.

По его словам, риски при подготовке к следующему отопительному сезону прежде всего касаются финансов.

"На рынке электрической энергии очень большие долги существуют. В первую очередь это долги на балансирующем рынке, они составляют 14 млрд грн. Это текущие долги. Кроме того, большая задолженность возникла перед "зеленой" генерацией. Там текущие долги составляют около 18 млрд грн только за прошлый год", – сказал Омельченко.

Он подчеркнул, что решение проблем с долгами на энергорынке должно стать одной из основных задач при подготовке к зиме.

"А для этого нужно несколько изменять подходы к работе рынка электрической энергии", – подытожил эксперт.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.

Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября 2022 года. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам по стабилизации ситуации, в частности к ослаблению ценовых ограничений.

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус. "Обсуждалась возможность не просто приподнять price cap, обсуждалась либерализация рынка. Есть price cap на разных сегментах рынка. Имеются верхние price cap, имеются нижние price cap и так далее. Возможно, весной на этот счет уже будут приняты определенные решения", – сказал он.

Теги: энергетика, электроэнергия, долги, НКРЭКУ, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, финансы, ограничения, госрегулирование
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