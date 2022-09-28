"ДТЭК Энерго" Ахметова запустила производство полевых печей для армии

Печи компания выпускает на предприятиях в свободное от основной работы время Фото: пресс-служба "ДТЭК Энерго"

Печи компания выпускает на предприятиях в свободное от основной работы время.

"В прошлом месяце энергетики предприятий "ДТЭК Энерго" в Ивано-Франковской области приобрели и передали для нужд украинских защитников два пикапа, один микроавтобус и пять дизельных генераторов общей стоимостью более 1 млн грн. Всего с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" направили на помощь Украине в войне с Россией 2,5 млрд грн", – сказано в сообщении.

На фронт передали более 150 тыс. бронежилетов с уникальными пластинами из стали, дроны, рации, тактическую одежду, тепловизоры, камеры и другую технику и амуницию, пишет "РБК-Украина".