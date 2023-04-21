Экс-замглавы СБУ Ягун: Россияне рассчитывали на аналогию с Чехословакией. Они не ожидали, что тут начнут банками дроны сбивать и из двустволок стрелять по колесам машин

Ягун: Я все-таки надеялся, что с той стороны какие-то адекватные, разумные люди. И идти с четырех сторон, имея только 220 тыс. человек... Фото: Віктор Ягун / Facebook

"Если честно, я знал, что начнется война или что-то начнется. Но я как эксперт, который выступал по телевидению, был одним из тех, которые не верили в то, что они пойдут с четырех сторон. Я просто не верил в такую дурость. Я все-таки надеялся, что с той стороны какие-то адекватные, разумные люди. И идти с четырех сторон, имея только 220 тыс. человек... Я потом понял, что они рассчитывали на аналогию с Чехословакией", – сказал Ягун.

Позднее экс-замглавы СБУ, по его словам, понял, что россияне "рассчитывали на аналогию с Чехословакией", куда в августе 1968 года вторглись советские войска и войска стран Варшавского договора, чтобы остановить либерализацию Чехословакии и демонстрацию ее независимости от Советского Союза.

"Вошли колонны, все перепугались, солдаты остались в казармах, люди вышли на протесты – вышли, их, там, поразгоняли, правительство арестовали – и все: и закончилась вся эта чехословацкая весна. Все. Они же не ожидали, что тут начнут банками дроны сбивать и из двустволок стрелять по колесам машин. То есть это совершенно другая страна и другие мотивы были", – объяснил он.

Ягун отметил, что 24 февраля стало для него шоком, но растерян он не был.

"Мы были готовы, мы знали, кто куда едет, как распределяется. Я отвечал за свои задачи. Я все-таки общественный деятель, но я имел отношение к молодежным организациям, которые подготовили группы отхода на запад... Мы готовились очень серьезно. Мы, наверное, с полгода готовились к этим вещам. То есть у нас были конспиративные квартиры, мы готовились фактически к партизанской борьбе... Поэтому никакой растерянности не было. Была, конечно, злость – не более", – рассказал Ягун.

Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Полный текст интервью

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