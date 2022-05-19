Энергетики ДТЭК вернули свет почти 8 тысячам семей в Донецкой области

В течение суток полностью или частично электричество вернули в 11 населенных пунктов Фото: dtek.com

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети прилагают максимум усилий для восстановления сетей: в течение суток полностью или частично запитаны 11 населенных пунктов. Это позволило вернуть свет в дома 7708 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах", – сообщили в компании.

В настоящее время без электроснабжения остаются жители 281 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Чтобы восстанавливать электросети в этих районах, специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.