Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 13 тысяч семей

Без света пока остаются 90 населенных пунктов в Донецкой области Фото: grids.dtek.com

"В течение суток специалисты ДТЭК возобновили энергоснабжение более 10 тысяч домохозяйств Бахмутской общины, находящейся под ежедневными массированными обстрелами. Также энергетикам удалось провести ремонты в Авдеевской, Славянской и Торецкой общинах", – сообщили в компании.

Свет вернули для 1250 семей Никопольского района Днепропетровской области, который снова обстреляли оккупанты. Аварийные бригады оперативно провели работы по восстановлению инфраструктуры электросетей, получив разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ.

Без света пока остаются 90 населенных пунктов в Донецкой области, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления, по словам ДТЭК, – авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и славянское.

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