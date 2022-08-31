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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 13 тысяч семей

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Без света пока остаются 90 населенных пунктов в Донецкой области
Без света пока остаются 90 населенных пунктов в Донецкой области
Фото: grids.dtek.com

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК Рината Ахметова при поддержке ВСУ возобновили электроснабжение для 13 тысяч семей в семи населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В течение суток специалисты ДТЭК возобновили энергоснабжение более 10 тысяч домохозяйств Бахмутской общины, находящейся под ежедневными массированными обстрелами. Также энергетикам удалось провести ремонты в Авдеевской, Славянской и Торецкой общинах", – сообщили в компании.

Свет вернули для 1250 семей Никопольского района Днепропетровской области, который снова обстреляли оккупанты. Аварийные бригады оперативно провели работы по восстановлению инфраструктуры электросетей, получив разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ.

Без света пока остаются 90 населенных пунктов в Донецкой области, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления, по словам ДТЭК, – авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и славянское.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: война, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура
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