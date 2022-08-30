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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Необходимо добиться победы, чтобы Россия больше никогда не могла шантажировать ни Украину, ни Францию, ни любую другую страну – Зеленский

Зеленский пригласил французские компании участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры и экономики
Зеленский пригласил французские компании участвовать в восстановлении украинской инфраструктуры и экономики
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа выступил с обращением по видеосвязи к представителям "Движения предприятий Франции" (MEDEF), в котором призвал французский бизнес присоединиться к послевоенному восстановлению Украины. Об этом сообщает 29 августа официальный сайт главы государства.

Зеленский заверил французских бизнесменов в том, что ВСУ освободят всю территорию Украины и подчеркнул, что для Украины развязанная Россией война стала народной.

Президент указал, что Украина заботились о своей экономике социальном развитии, демократии и мечтала о том, что однажды будет в Европейском Союзе. Именно поэтому, добавил он, началась российская война против Украины. Зеленский убежден: руководство РФ увидело, что Украина может стать и становится положительным примером для региона, примером того, что демократия может дать обществу больше диктатуры.

"К сожалению, Россия не может жить без войны, ее лидеры видят в свободной и демократической Украине экзистенциальный вызов для себя самих, и война стала для них средством защитить собственную диктатуру... Именно поэтому необходимо добиться победы, чтобы Россия больше никогда не могла шантажировать ни Украину, ни Францию, ни любую другую страну", – подчеркнул украинский лидер.

"Важно восстановить Украину после войны. Мир для Украины, гарантии безопасности, восстановление всего, что уничтожили российские оккупанты - станут явным доказательством того, что европейские идеи сильнее, чем любые диктатуры, а ценности свободы, равности, взаимопомощи преодолеют любой террор. Украина может дать вам тысячи контрактов, тысячи рабочих мест. Нам нужен ваш опыт, ваше участие в восстановлении после боевых действий", – заявил Зеленский.

Глава государства пригласил к сотрудничеству на неоккупированных российскими войсками территориях Украины строительные, автомобильные, продуктовые компании Франции, а также энергокомпании и компании, которые могут помочь Украине с модернизацией коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, он пригласил участников MEDEF присоединиться к Форуму по вопросам восстановления Украины, который состоится уже этой осенью в Париже.

Президент также поблагодарил ряд французский компаний, регионов и городов Франции за уже оказанную поддержку в восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

4 июля в швейцарском Лугано Зеленский презентовал национальный план восстановления Украины. Требуемое финансирование плана оценивается в $750 млрд в течение 10 лет. Общее количество проектов – 850.

Из 15 основных направлений национального плана наибольшее финансирование предполагается в сферах восстановления и модернизации жилья и инфраструктуры регионов ($150–250 млрд), расширения и интеграции логистики с Евросоюзом ($120–160 млрд) и энергетики ($130 млрд).

Зеленский подчеркивает, что перед зимой к восстановлению требуется приступать оперативно и успеть сделать максимум работы.

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