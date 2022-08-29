Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за неделю вернули свет для 85 тысяч семей

Без света пока остается 91 населенный пункт в Донецкой области и восемь населенных пунктов в Днепропетровской области Фото: grids.dtek.com

Специалисты операторов системы распределения возобновляли работу электросетей, поврежденных в результате боевых действий, в 160 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

"В Донецкой области специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли полностью или частично вернуть электроснабжение в 108 населенных пунктов в Краматорском и Бахмутском районах", – сообщили в компании.

Энергетики отмечают, что ежедневно оккупанты повреждали электросети в Никопольском, Синельниковском и Криворожском районах Днепропетровской области. Несмотря на это, за неделю возобновили электроснабжение 21 тысяче семей в 52 населенных пунктах.

"Без света пока остается 91 населенный пункт в Донецкой области и восемь населенных пунктов в Днепропетровской области. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть им свет. Как только Вооруженные силы разрешают, наши специалисты оперативно восстанавливают работу линий и подстанций, которые были повреждены из-за боевых действий", – сообщили в компании.