Энергетики, несмотря на боевые действия, вернули свет еще для 2 тыс. семей в Донецкой области – ДТЭК

Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 86-е сутки, сообщили в компании Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

"Снова с электропитанием – 1943 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлено в Покровском районе", – сообщили в компании.

Без света остается еще 277 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское, отметили в ДТЭК. Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 86-е сутки и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – отметили в компании.