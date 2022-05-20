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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики, несмотря на боевые действия, вернули свет еще для 2 тыс. семей в Донецкой области – ДТЭК

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Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 86-е сутки, сообщили в компании
Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 86-е сутки, сообщили в компании
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За 19 мая аварийные бригады возобновили электроснабжение почти для 2 тыс. домов в восьми населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в Facebook компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Снова с электропитанием – 1943 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлено в Покровском районе", – сообщили в компании.

Без света остается еще 277 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское, отметили в ДТЭК. Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

"Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 86-е сутки и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – отметили в компании.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/1638994819801682

Контекст:

18 мая специалисты компании ДТЭК полностью возобновили электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевской области.

Теги: электроснабжение
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