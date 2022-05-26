Энергетики вернули свет еще для 35 тысяч семей в Днепропетровской и Донецкой областях – ДТЭК

"25 мая в Донецкой области сохранялась сложная ситуация из-за постоянных обстрелов. За сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично вернули электроэнергию для жителей 14 населенных пунктов Донецкой области. Электроснабжение восстановлено для 33 551 семьи в Краматорском, Бахмутском, Покровском и Волновахском районах. Львиная доля обновлений – в Краматорском районе", – сообщили в компании.

Сейчас из-за боевых действий остаются без электроснабжения 311 населенных пунктов Донецкой области.

"Самыми сложными направлениями остаются лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", – сообщили в ДТЭК.

Также в результате обстрелов Криворожского района Днепропетровской области без света осталось 11 населенных пунктов. Специалисты "ДТЭК Днепровские электросети" вернули свет в дома 1181 семей региона и восстановили сети, питающие насосную станцию, которая снабжает водой жителей Апостолово.