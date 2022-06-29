ЕС начал поставки более 90 грузовиков для ВСУ

"ЕС начал поставки ВСУ более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ. Эта мера помощи повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность ее Вооруженных сил. Она включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметы для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовики и другие средства) и оборудования для повышения способностей киберзащиты", – говорится в сообщении.
В представительстве отметили, что логистическое оборудование является частью более широких мер помощи Украине на сумму €31 млн, принятых 2 декабря 2021 года.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику страны.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег странами – донорами Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнерами, превысила $7 млрд.