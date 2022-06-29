ЕС начал поставки более 90 грузовиков для ВСУ

"ЕС начал поставки ВСУ более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира. Грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ. Эта мера помощи повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность ее Вооруженных сил. Она включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметы для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовики и другие средства) и оборудования для повышения способностей киберзащиты", – говорится в сообщении.

В представительстве отметили, что логистическое оборудование является частью более широких мер помощи Украине на сумму €31 млн, принятых 2 декабря 2021 года.

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