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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Financial Times: Ахметов передал армии и на гуманитарную помощь €100 млн

Ахметов предъявляет иск российскому правительству о возмещении убытков на сумму до $20 млрд
Ахметов предъявляет иск российскому правительству о возмещении убытков на сумму до $20 млрд
Фото: mrpl.city

Бизнесмен Ринат Ахметов с начала российского вторжения передал на нужды Вооруженных сил Украины и на гуманитарную помощь населению €100 млн, сообщает британская газета Financial Times.

"Главная задача для нас сейчас – помочь украинцам выжить, а Украине победить. Уже сейчас совершенно ясно, что и наш бизнес, и наша страна несут огромные потери из-за войны", – цитирует издание слова бизнесмена.

FT отмечает, что российская армия нанесла украинской промышленности, в том числе активам Ахметова, огромный урон, разрушив два крупнейших металлургических завода в Мариуполе.

"Активы Ахметова понесли большой урон. Бизнесмен предъявляет иск российскому правительству о возмещении убытков на сумму до $20 млрд за разрушенные сталелитейные заводы в Мариуполе, включая "Азовсталь", – сообщает издание.

В интервью украинскому изданию НВ Ахметов сообщал, что все его бизнесы, а также благотворительный фонд и ФК "Шахтер" делают все возможное для помощи населению пережить войну, а Вооруженным силам победить Россию. Предприятия Ахметова передают украинским военным транспорт, топливо, снабжают средствами защиты и связи. Благотворительный фонд занимается гуманитарной поддержкой населений, оказав помощь более чем для 2,5 млн украинцев.

Теги: Ринат Ахметов, бизнес, Мариуполь, Азовсталь, вторжение, война России против Украины
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