Фонд Рината Ахметова передал для жителей Донбасса партию обогревателей

В общей сложности до конца года для внутренне перемещенных лиц Фонд Рината Ахметова планирует передать 1 тыс. обогревателей Фото: akhmetovfoundation.org

Приборы были переданы в общежития и центры компактного проживания переселенцев, а также в детские дома семейного типа в шести областях Украины, которые с началом полномасштабной войны были вынуждены переехать в более безопасные места.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства, за свой счет "Новой почты".

В общей сложности до конца года для внутренне перемещенных лиц Фонд Рината Ахметова планирует передать 1000 таких приборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.