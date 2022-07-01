Фонд Рината Ахметова передал продукты для переселенцев в Днепропетровскую область

"В состав наборов вошли: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего Фонд уже передал жителям Днепропетровщины более 15 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания. Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", – сказано в сообщении.