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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Favbet передал бронированный автомобиль защитникам Украины

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Volkswagen Transporter передали для нужд полка полиции особого назначения
Volkswagen Transporter передали для нужд полка полиции особого назначения
Фото: Favbet Foundation / Facebook

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал полку полиции особого назначения в Киевской области бронированный автомобиль Volkswagen Transporter, сообщили 30 июня в Facebook фонда.

"Команда Favbet Foundation продолжает помогать отстаивать суверенитет и безопасность государства в войне Российской Федерации против Украины. Нашей командой был передан в пользование бронированный автомобиль Volkswagen Transporter для нужд полка полиции особого назначения в Киевской области. Надеемся, что авто будет верно служить на благо нашей страны и поможет еще на шаг приблизить нашу победу! Все будет Украина", – написала пресс-служба компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В комментарии изданию MMR представители Favbet Foundation сообщили, что это первый автомобиль из партии, которая будет передана украинским защитникам в ближайшее время.

"Тысячи волонтеров и благотворительных фондов сейчас работают ради победы. Команда Favbet Foundation также выполняет свой долг, но это капля в море по сравнению с тем, что делают наши военнослужащие на передовой", – сказал глава наблюдательного совета Favbet Foundation Игорь Сирук.

Автомобиль будет использоваться полком полиции особого назначения в Киевской области для транспортировки личного состава и небольших грузов для обеспечения потребностей украинских защитников. По словам командира ППОП ГУНП в Киевской области, это существенно поможет защитникам при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и ситуаций.

Теги: автомобили, полиция, помощь, благотворительный фонд , война России против Украины, автомобиль
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