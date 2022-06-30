Favbet передал бронированный автомобиль защитникам Украины

"Команда Favbet Foundation продолжает помогать отстаивать суверенитет и безопасность государства в войне Российской Федерации против Украины. Нашей командой был передан в пользование бронированный автомобиль Volkswagen Transporter для нужд полка полиции особого назначения в Киевской области. Надеемся, что авто будет верно служить на благо нашей страны и поможет еще на шаг приблизить нашу победу! Все будет Украина", – написала пресс-служба компании.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

В комментарии изданию MMR представители Favbet Foundation сообщили, что это первый автомобиль из партии, которая будет передана украинским защитникам в ближайшее время.

"Тысячи волонтеров и благотворительных фондов сейчас работают ради победы. Команда Favbet Foundation также выполняет свой долг, но это капля в море по сравнению с тем, что делают наши военнослужащие на передовой", – сказал глава наблюдательного совета Favbet Foundation Игорь Сирук.

Автомобиль будет использоваться полком полиции особого назначения в Киевской области для транспортировки личного состава и небольших грузов для обеспечения потребностей украинских защитников. По словам командира ППОП ГУНП в Киевской области, это существенно поможет защитникам при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и ситуаций.