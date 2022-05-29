Фонд Рината Ахметова передал продукты питания Николаевской области

"Продуктовые наборы, прежде всего, получили те, кому и в мирное время было непросто жить, а теперь приходится выживать. Всего Фонд уже передал жителям Николаевской области более 5 тысяч наборов с продуктами питания", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев: более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами СКМ.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, напомнили в Фонде.