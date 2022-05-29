ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал продукты питания Николаевской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
C начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев
C начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Фонд Рината Ахметова передал партию гуманитарной помощи жителям Николаевской области. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе организации.

"Продуктовые наборы, прежде всего, получили те, кому и в мирное время было непросто жить, а теперь приходится выживать. Всего Фонд уже передал жителям Николаевской области более 5 тысяч наборов с продуктами питания", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/7774520682588756

В пресс-службе отметили, что с начала полномасштабной войны гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев: более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами СКМ.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, напомнили в Фонде.

Теги: СКМ, бизнес, продукты, Николаевская область, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (147715)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (79976)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (66118)
4
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (58727)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (39641)
6
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (39417)
7
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (30705)
8
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (30536)
 
 
 
 