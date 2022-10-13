ФСБ готовит план эвакуации семей своих офицеров из Украины – Центр нацсопротивления

"Пока оккупационные власти рассказывают жителям временно оккупированных территорий о том, что все контролируют, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что временно оккупированные территории начали покидать семьи гауляйтеров и руководителей районов. А также высшее военное руководство", – говорится в сообщении.

Речь идет о всех районах временно оккупированных территорий Украины. В частности, планы эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы.

"Тем временем мобилизация на полуострове продолжается. Несмотря на то, что российские власти говорят о частичной мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 военных армии России. Данные далеки от реальности, ведь обилие не происходит публично", – добавили в центре.