ФСБ готовит план эвакуации семей своих офицеров из Украины – Центр нацсопротивления

"Пока оккупационные власти рассказывают жителям временно оккупированных территорий о том, что все контролируют, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что временно оккупированные территории начали покидать семьи гауляйтеров и руководителей районов. А также высшее военное руководство", – говорится в сообщении.
Речь идет о всех районах временно оккупированных территорий Украины. В частности, планы эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы.
"Тем временем мобилизация на полуострове продолжается. Несмотря на то, что российские власти говорят о частичной мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 военных армии России. Данные далеки от реальности, ведь обилие не происходит публично", – добавили в центре.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.