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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ФСБ готовит план эвакуации семей своих офицеров из Украины – Центр нацсопротивления

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Планы эвакуации семей работников ФСБ объявлены, в частности, в Крыму
Планы эвакуации семей работников ФСБ объявлены, в частности, в Крыму
Фото: depositphotos.com

Старшим офицерам российской ФСБ в оккупированных регионах Украины предоставили маршруты эвакуации их и их семей на территорию России. Об этом сообщил 12 октября Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

"Пока оккупационные власти рассказывают жителям временно оккупированных территорий о том, что все контролируют, россияне уже подготовили планы эвакуации. Уже известно, что временно оккупированные территории начали покидать семьи гауляйтеров и руководителей районов. А также высшее военное руководство", – говорится в сообщении.

Речь идет о всех районах временно оккупированных территорий Украины. В частности, планы эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы.

"Тем временем мобилизация на полуострове продолжается. Несмотря на то, что российские власти говорят о частичной мобилизации, в Крыму, только по официальным данным, уже похоронили 174 военных армии России. Данные далеки от реальности, ведь обилие не происходит публично", – добавили в центре.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, ФСБ, эвакуация, война России против Украины, российские оккупанты
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