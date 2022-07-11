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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Контрнаступление ВСУ Путин объявит войной против России

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Гайдай: Россияне четко понимают, что мы все же получаем западное оружие, уже четко на себе чувствуют, как оно работает
Гайдай: Россияне четко понимают, что мы все же получаем западное оружие, уже четко на себе чувствуют, как оно работает
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

Президент РФ Владимир Путин планирует так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины, чтобы контрнаступление ВСУ объявить войной против России. Об этом в опубликованном 11 июля интервью LB.ua заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Логика у них очень простая. Они хотят провести "референдум", потому что четко понимают, что мы все же получаем западное оружие, уже четко на себе чувствуют, как оно работает, – и работает оно достаточно эффективно, поэтому они опасаются, что украинские Вооруженные силы будут иметь успех благодаря западному оружию. Какие у них планы? Они выходят на административную границу Луганской области или Донецкой области, сразу проводят псевдореферендум, принимают решение о вхождении этих территорий в Российскую Федерацию. А дальше, когда Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация для того, чтобы набрать "пушечное мясо", которое будут бросать в жерло войны", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что, в отличие от ситуации в 2014 году, сейчас украинская армия может вернуть оккупированные территории силовым путем.

"Дело в том, что у нас не было достаточного преимущества после 2014 года и мы не могли военной операцией вернуть себе временно оккупированные территории. А если бы мы это делали, с нашей стороны погибло бы очень много людей. Для нас главная ценность – это люди, поэтому президент и настаивает на том, что у нас все равно есть план освободить все наши оккупированные территории, но не за счет всех украинцев", – пояснил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

9 июля Гайдай заявил, что российские оккупанты еще не захватили всю территорию Луганской области, однако на оккупированной части региона россияне хотят провести так называемый "референдум".

Ранее, 28 июня, советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовят на 11 сентября псевдореферендум об аннексии области Россией.

Провести "референдумы" захватчики также планируют на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, о чем свидетельствуют заявления коллаборантов и данные украинских властей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, Луганская область, референдум, Донецкая область, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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