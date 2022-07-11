Гайдай: Контрнаступление ВСУ Путин объявит войной против России

Гайдай: Россияне четко понимают, что мы все же получаем западное оружие, уже четко на себе чувствуют, как оно работает Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

"Логика у них очень простая. Они хотят провести "референдум", потому что четко понимают, что мы все же получаем западное оружие, уже четко на себе чувствуют, как оно работает, – и работает оно достаточно эффективно, поэтому они опасаются, что украинские Вооруженные силы будут иметь успех благодаря западному оружию. Какие у них планы? Они выходят на административную границу Луганской области или Донецкой области, сразу проводят псевдореферендум, принимают решение о вхождении этих территорий в Российскую Федерацию. А дальше, когда Украина будет проводить контрнаступление и освобождать территории, Путин просто объявит, что Украина пошла войной против России, поэтому объявляется полная мобилизация для того, чтобы набрать "пушечное мясо", которое будут бросать в жерло войны", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что, в отличие от ситуации в 2014 году, сейчас украинская армия может вернуть оккупированные территории силовым путем.

"Дело в том, что у нас не было достаточного преимущества после 2014 года и мы не могли военной операцией вернуть себе временно оккупированные территории. А если бы мы это делали, с нашей стороны погибло бы очень много людей. Для нас главная ценность – это люди, поэтому президент и настаивает на том, что у нас все равно есть план освободить все наши оккупированные территории, но не за счет всех украинцев", – пояснил глава ОВА.

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