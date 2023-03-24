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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Украинские воины отразили более 38 российских атак на пяти направлениях

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Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ВСУ отбили атаки россиян на купянском, лиманском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, отметили в Генштабе
Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ВСУ отбили атаки россиян на купянском, лиманском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях – лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском.

Об этом 24 марта в Facebook в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

"На них украинские воины отразили более 38 вражеских атак", – сказано в сообщении.

В то же время на купянском и лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка, добавили в Генштабе.

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживает наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области, – говорится в сообщении. – На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Удачи не имел".

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0q1yp5ZvBuqqrVEdQQLj2aCMgacUNxg1YfS8qorkJPKQ6VRJzpapj8ppV78UoS4Bul

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе

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