Генштаб ВСУ: Украинские воины отразили более 38 российских атак на пяти направлениях

Оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, ВСУ отбили атаки россиян на купянском, лиманском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 24 марта в Facebook в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

"На них украинские воины отразили более 38 вражеских атак", – сказано в сообщении.

В то же время на купянском и лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка, добавили в Генштабе.

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживает наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области, – говорится в сообщении. – На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Удачи не имел".

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, указали в Генштабе ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.