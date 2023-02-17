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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гиркин о России: Нас не боятся уже и мыши

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Гиркин считает, что Россия, неубедительно показав себя в ходе вторжения в Украину, растеряла свой авторитет как серьезная военная держава
Гиркин считает, что Россия, неубедительно показав себя в ходе вторжения в Украину, растеряла свой авторитет как серьезная военная держава
Фото: EPA

Россия в ходе развязанной ею войны в Украине потеряла реноме сильной в военном отношении державы, так как не смогла добиться превосходства ни на поле боя, ни на политическом фронте. Об этом бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), теперь позиционирующий себя как военный эксперт, заявил в интервью, обнародованном 13 февраля ресурсом Bastyon.

Гиркин согласился с мнением, что даже "ядерный козырь", который есть у РФ, не вызывает у Запада страха.

"Угрожать [ядерным оружием власти РФ] могут, но им никто не поверит. Даже если [они] решатся использовать ядерный козырь [в качестве угрозы], Запад совершенно в это не верит после зерновых сделок и бесконечных минских переговоров", – заявил он.

Также экс-главарь боевиков "ДНР" поддерживает тезис, что Россия "беззубым" ведением военной кампании в Украине разрушила свой силовой имидж на Западе.

"Она не только на Западе разрушила. Она разрушила его везде. Полагаю, что очень слабая поддержка со стороны Китая вызвана "выдающимися" виляниями Кремля и неэффективностью наших вооруженных сил. Потому что поддерживать слабого, который ничего не может сделать сам, [нет смысла]", – считает он.

По мнению Гиркина, Россия пока еще не стала сателлитом Китая – "Кремль на это не идет", но статус РФ как союзника КНР под сомнением.

"Статус союзника – его надо отстаивать. А мы показываем, что мы не способны в военном плане претендовать на данный статус. Извините, если Российскую Федерацию начали клевать Швеция с Финляндией, еще недавно нейтральные, если они собрались в НАТО, то нас не боятся уже и мыши", – высказался он.

По мнению Гиркина, о потере Россией авторитета свидетельствуют и заявления эстонских политиков о том, что страна собирается перекрыть и включить в свои территориальные воды ранее экстерриториальный коридор, по которому РФ снабжает Калининград.

"Эстония! О каком престиже в мире может идти речь? У Ирана больше престижа, у Северной Кореи больше престижа. Их угрозам верят", – резюмировал Гиркин.

Контекст:

Гиркин в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, возглавлял незаконное вооруженное формирование "ДНР". Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области. В июле боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. В начале августа стало известно, что Гиркин вернулся в Россию.

В Украине Гиркин находится в розыске. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных или общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран. 

В последние годы он вел YouTube-стримы, в которых критиковал действия российской власти. 

В октябре 2022 года Гиркин пытался опять попасть на войну в Украине, но не смог и обвинил в этом руководство России. По словам боевика, он прибыл на подконтрольную "ДНР" территорию 14 октября, где написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации". В ноябре Гиркина отправили в город Сватово Луганской области. Там он выяснил, что не числится в штате полка. По мнению Гиркина, все это произошло "под давлением сверху". 

Гиркин является фигурантом дела о сбитии на Донбассе в 2014 году малайзийского самолета Boeing 777, когда погибло 298 человек. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Теги: Россия, Украина, Эстония, ядерное оружие, Швеция, Финляндия, Игорь Стрелков, Игорь Гиркин, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ядерный удар, российские оккупанты
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