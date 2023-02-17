Гиркин о России: Нас не боятся уже и мыши

Гиркин считает, что Россия, неубедительно показав себя в ходе вторжения в Украину, растеряла свой авторитет как серьезная военная держава Фото: EPA

Гиркин согласился с мнением, что даже "ядерный козырь", который есть у РФ, не вызывает у Запада страха.

"Угрожать [ядерным оружием власти РФ] могут, но им никто не поверит. Даже если [они] решатся использовать ядерный козырь [в качестве угрозы], Запад совершенно в это не верит после зерновых сделок и бесконечных минских переговоров", – заявил он.

Также экс-главарь боевиков "ДНР" поддерживает тезис, что Россия "беззубым" ведением военной кампании в Украине разрушила свой силовой имидж на Западе.

"Она не только на Западе разрушила. Она разрушила его везде. Полагаю, что очень слабая поддержка со стороны Китая вызвана "выдающимися" виляниями Кремля и неэффективностью наших вооруженных сил. Потому что поддерживать слабого, который ничего не может сделать сам, [нет смысла]", – считает он.

По мнению Гиркина, Россия пока еще не стала сателлитом Китая – "Кремль на это не идет", но статус РФ как союзника КНР под сомнением.

"Статус союзника – его надо отстаивать. А мы показываем, что мы не способны в военном плане претендовать на данный статус. Извините, если Российскую Федерацию начали клевать Швеция с Финляндией, еще недавно нейтральные, если они собрались в НАТО, то нас не боятся уже и мыши", – высказался он.

По мнению Гиркина, о потере Россией авторитета свидетельствуют и заявления эстонских политиков о том, что страна собирается перекрыть и включить в свои территориальные воды ранее экстерриториальный коридор, по которому РФ снабжает Калининград.

"Эстония! О каком престиже в мире может идти речь? У Ирана больше престижа, у Северной Кореи больше престижа. Их угрозам верят", – резюмировал Гиркин.