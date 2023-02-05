Глава Парламентской ассамблеи НАТО посетила Бородянку и пообещала помощь в восстановлении Украины

Об этом сообщает "Укринформ".

Гаррио-Майлям увидела в Бородянке последствия российской оккупации, в частности – разрушенные дома и памятник Тарасу Шевченко, поврежденный в результате обстрелов.

Также глава ПА НАТО и Кондратюк посетили модульный городок в Бородянке, сообщила вице-спикер украинского парламента. По словам Кондратюк, там сейчас живет 270 человек. Это вторая встреча Кондратюк и Гаррио-Майлям, первая состоялась в Брюсселе.

"Бородянка. От побитого рашистскими пулями памятника нашему Тарасу Шевченко до изуродованных ракетами жилых домов, под завалами которых погибли 42 человека. Я слышала от госпожи Жоэль: "Это просто шок… как такое можно делать с гражданскими людьми, семьями, детьми…" На глазах у госпожи президента слезы от увиденного… Уже посетив модульный городок, в котором сейчас проживают более 270 лишившихся крова жильцов, как наглядную демонстрацию того, как Украина восстанавливается и отстраивается, мы понимаем, что нам нужно оружие, боеприпасы и ПВО от наших западных партнеров", – написала она.

Как сказано в репортаже "Укринформа", собеседницы обсуждали признание РФ страной – спонсором терроризма, создание спецтрибунала.

Гаррио-Майлям заверила в поддержке Украины.

"Парламентарии, конечно, важны. Они важны потому, что они представители народа и именно в этой роли мы хотим предложить свою помощь, особенно в восстановлении Украины. Украина уже сейчас, ведя борьбу, начинает восстановление. И поэтому я хочу обратиться к вам с этим обещанием помощи", – сказала она.

Представители ПА НАТО могут призывать Альянс больше и быстрее помогать Украине, пояснила Гаррио-Майлям.

"Мы боремся за мир через победу Украины, и мы понимаем, что побеждать надо быстро, что начинать побеждать нужно уже сейчас. [...] Но нужно понять, что оказалось, что страны НАТО не готовились, как никто не готовился, к такой масштабной войне. Мы не имеем даже у себя нужного боезапаса, чтобы соответствовать потребностям такой интенсивной войны. Поэтому это значит, что мы должны все вместе впрягаться и работать, чтобы выработать тот потенциал, который поможет достичь нашей цели мира через победу", – добавила она.