ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Парламентской ассамблеи НАТО посетила Бородянку и пообещала помощь в восстановлении Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава ПА НАТО посетила Бородянку вместе с вице-спикером Рады
Глава ПА НАТО посетила Бородянку вместе с вице-спикером Рады
Фото: Олена Кондратюк / Facebook

Глава Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям 4 февраля вместе с вице-спикером Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк посетила разрушенную российскими оккупантами Бюродянку Киевской области.

Об этом сообщает "Укринформ".

Гаррио-Майлям увидела в Бородянке последствия российской оккупации, в частности – разрушенные дома и памятник Тарасу Шевченко, поврежденный в результате обстрелов. 

Также глава ПА НАТО и Кондратюк посетили модульный городок в Бородянке, сообщила вице-спикер украинского парламента. По словам Кондратюк, там сейчас живет 270 человек. Это вторая встреча Кондратюк и Гаррио-Майлям, первая состоялась в Брюсселе. 

"Бородянка. От побитого рашистскими пулями памятника нашему Тарасу Шевченко до изуродованных ракетами жилых домов, под завалами которых погибли 42 человека. Я слышала от госпожи Жоэль: "Это просто шок… как такое можно делать с гражданскими людьми, семьями, детьми…" На глазах у госпожи президента слезы от увиденного… Уже посетив модульный городок, в котором сейчас проживают более 270 лишившихся крова жильцов, как наглядную демонстрацию того, как Украина восстанавливается и отстраивается, мы понимаем, что нам нужно оружие, боеприпасы и ПВО от наших западных партнеров", – написала она. 

Как сказано в репортаже "Укринформа", собеседницы обсуждали признание РФ страной – спонсором терроризма, создание спецтрибунала. 

Гаррио-Майлям заверила в поддержке Украины. 

"Парламентарии, конечно, важны. Они важны потому, что они представители народа и именно в этой роли мы хотим предложить свою помощь, особенно в восстановлении Украины. Украина уже сейчас, ведя борьбу, начинает восстановление. И поэтому я хочу обратиться к вам с этим обещанием помощи", – сказала она.

Представители ПА НАТО могут призывать Альянс больше и быстрее помогать Украине, пояснила Гаррио-Майлям.

"Мы боремся за мир через победу Украины, и мы понимаем, что побеждать надо быстро, что начинать побеждать нужно уже сейчас. [...] Но нужно понять, что оказалось, что страны НАТО не готовились, как никто не готовился, к такой масштабной войне. Мы не имеем даже у себя нужного боезапаса, чтобы соответствовать потребностям такой интенсивной войны. Поэтому это значит, что мы должны все вместе впрягаться и работать, чтобы выработать тот потенциал, который поможет достичь нашей цели мира через победу", – добавила она. 

https://www.facebook.com/kondratiukolena/posts/pfbid02r7x2Wy8rQeEQ46VsBCQCEVqLvRBYXnUKYFGr5uWUPEKfko8JgpTVrjff2e8G6s1zl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Брюссель, ПВО, война России против Украины, встреча, Елена Кондратюк, Бородянка, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
Галина ГРИШИНА
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (36065)
2
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины (35295)
3
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (34756)
4
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (21777)
5
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост (16767)
6
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (15937)
7
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса (10173)
8
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (9886)
 
 
 
 