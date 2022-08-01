Глава патрульной полиции об армии РФ: Никакого развития, тупая дедовщина, отсутствие профессионализма, сброд и TikTok

Журналист спросил Жукова о состоянии дел в российской армии и причинах жестокости российских военных. По мнению собеседника, проблема может быть в устаревших подходах к работе с личным составом.

"Сейчас я вам покажу. У меня есть журнал: "Порядок проверки и оценки состояния ВВТ. Воинской техники воинской части соединения гвардии капитана Перелыгина". Вот я почитал – Советский Союз, здравия желаю! Вот как было, так и осталось. Вот журнальчик. Может, узнает там кто-то из солдат или семья капитана, что он тут стоит у меня на макете.

Он отметил низкий уровень профессиональзма в армии противника.

"Получается, никакого развития у них там нет. Тупая дедовщина, отсутствие профессионализма. Единственное, что у них там есть, – это мощная техника: ракеты, подводные лодки, которые стреляют этими ракетами, танки, артиллерия и так далее. Потому что ресурсы, конечно, у страны огромные. Напасть на такую маленькую страну своей огромной страной – и забуксовать здесь. Если бы это были профессионалы, они бы действовали как профессионалы. А это чисто такой сброд и шатание. И TikTok", – сказал собеседник.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос, я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

По словам Жукова, в российской армии нет контроля, а действует только пропаганда.

"У них же там песни, вот это: "Гостомельский десант". Сейчас там спел – как его? Александр Маршал. Я посмотрел клип. Я так расплакался! "Нас бьют со всех сторон!" Бьют со всех? Вы зашли [в Украину] не со своей территории – вы зашли через белорусов. Реально, вы такая мощная армия – и заходите из другой страны. Получается, это две страны уже на нас заходят – с двух сторон. Если бы они шли со своих границ, они бы уже буксовали. Я так думаю, что это все заканчивается на героических песнях. Потому что на самом деле там полная бесконтрольность", – поделился Жуков.

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