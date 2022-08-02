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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Глава патрульной полиции: Россия уже дает заднюю и думает о переговорах

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Жуков: Говорят, русские стреляют только по военным. А я хочу сказать: какого хера они вообще стреляют в чужую страну?
Жуков: Говорят, русские стреляют только по военным. А я хочу сказать: какого хера они вообще стреляют в чужую страну?
Фото: Євгеній Жуков / Facebook

Весь мир объединяется против России, и это заставляет ее менять свою позицию. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский военный, "киборг", начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"Правда на нашей стороне – и мы должны сражаться до нашей победы, до конца. И весь мир это понимает. И Россия уже сейчас дает заднюю. И все уже начинают: "Давайте что-то делать, думать, переговоры". А пока сражаемся и уничтожаем русского врага, который пришел на нашу землю", – сказал Жуков.

Он подчеркнул, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины.

"Хочу заметить: сейчас идет такая волна в социальных сетях: "Русские же не стреляют по гражданским – они стреляют только по военным". А я хочу сказать: какого хера вообще стреляют в чужую страну? Не украинский солдат бегает где-то в Грозном, Махачкале, Ростове или Москве, насилует там женщин, убивает детей, забирает имущество, ворует пшеницу, забирает комбайны и так далее. А русский солдат бегает по Украине и занимается вот таким делом: мародерством, убийством, терроризмом", – заявил Жуков.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона

Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)

Контекст:

24 февраля этого года президент РВ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но просчитался – война продолжается шестой месяц.

По данным Генерального штаба ВСУ, после 24 февраля Россия потеряла в Украине свыше 41 тыс. военнослужащих.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Москва, Ростов, страна-агрессор, война России против Украины, Евгений Жуков, военнослужащий, интервью, российские военные
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