Глава патрульной полиции: Россия уже дает заднюю и думает о переговорах

Жуков: Говорят, русские стреляют только по военным. А я хочу сказать: какого хера они вообще стреляют в чужую страну? Фото: Євгеній Жуков / Facebook

"Правда на нашей стороне – и мы должны сражаться до нашей победы, до конца. И весь мир это понимает. И Россия уже сейчас дает заднюю. И все уже начинают: "Давайте что-то делать, думать, переговоры". А пока сражаемся и уничтожаем русского врага, который пришел на нашу землю", – сказал Жуков.

Он подчеркнул, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины.

"Хочу заметить: сейчас идет такая волна в социальных сетях: "Русские же не стреляют по гражданским – они стреляют только по военным". А я хочу сказать: какого хера вообще стреляют в чужую страну? Не украинский солдат бегает где-то в Грозном, Махачкале, Ростове или Москве, насилует там женщин, убивает детей, забирает имущество, ворует пшеницу, забирает комбайны и так далее. А русский солдат бегает по Украине и занимается вот таким делом: мародерством, убийством, терроризмом", – заявил Жуков.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

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